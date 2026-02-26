Lidia González 26 FEB 2026 - 11:01h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se realiza una operación de pecho: su cambio físico antes y después, en exclusiva

Helena Arauz desvela sus retoques estéticos

Helena Arauz ha dado un importante paso en su vida que anunciaba anteriormente, un proceso que no ha dudado en compartir con todos sus seguidores al completo. Después de hacer un viaje familiar con junto a Gilbert, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ viaja hasta Barcelona para someterse a una operación de aumento de pecho. Tras pensárselo, la influencer está segura de que ha llegado el momento de hacerlo y muestra su cambio físico. ¡Descubre, el resultado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha querido ser muy sincera durante todos los pasos que ha tenido que seguir y ha explicado cómo ha vivido este esperado momento. Helena que arrastra un gran trauma con los hospitales a raíz del grave problema de salud que tuvo con 10 años, no ha podido ocultar los nervios que ha sentido de cara a su intervención: “Me quita el sueño, no quiero sufrir”.

A pesar de no tener un gran complejo respecto a su cuerpo, y concienciando a sus seguidores de lo importante que es sopesar este tipo de decisiones, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que ha querido entrar en el quirófano: “Con cierta ropa no me veo cómoda, siento que es mi momento”. Además, la influencer cuenta todos los detalles de esta intervención: el tamaño de las prótesis que se ha puesto y a través de qué método le van a colocar los implantes mamarios.

Helena Arauz muestra el resultado de su cambio físico

Helena Arauz ha dado sus primeras impresiones tras someterse a una operación de aumento de pecho. La creadora de contenido, que ha estado acompañada por su madre en todo momento, muestra el resultado con el sujetador postoperatorio y se sincera: “Me han enamorado”. Muy contenta, con su nuevo aspecto habla claro sobre su cambio físico.

Helena Arauz ha querido compartir todos los detalles sobre la operación de aumento de pecho que se ha realizado. Después de explicar en lo que ha consistido este proceso, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña el resultado y confiesa sus primeras impresiones al respecto. Además, la creadora de contenido se ha enfrentado a un duro episodio en el quirófano que ha querido relatar y cuenta las complicadas primeras horas tras la operación, en las que ha tenido que ser asistida por el personal.