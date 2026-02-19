Lidia González 19 FEB 2026 - 13:02h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa lo que piensa de Gilbert tras ver su relación con ella

Helena Arauz ha preparado una escapada junto a las personas más importantes de su vida y ha podido comprobar cómo es su relación. Después de hacer un viaje familiar con junto a Gilbert, el padre de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ opina sobre él. La creadora de contenido no ha perdido la oportunidad de conocer lo que piensa y se sienta frente a las cámaras para descubrirlo. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“Fue una gran sorpresa”, comienza asegurando. Aunque el padre de la creadora de contenido asegura que su primera impresión fue “a través de la televisión”, ahora ha podido ver de cerca cómo es su relación. Tras pasar un día junto a los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ tiene una opinión mucho más firme sobre él y la ha compartido con la influencer.

Capítulo completo: Helena Arauz se sincera sobre el gran apoyo de Gilbert

Helena Arauz le ha dedicado unas bonitas palabras a Gilbert después de hablar con su padre sobre lo que opina de él. Tras hablar sobre su relación con él, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el gran apoyo que ha recibido del mallorquín y se abre por completo: “Le debo un montón”. ¡Descubre todo lo que ha contado, en Mediaset Infinity!