Equipo Outdoor 14 JUN 2026 - 10:45h.

El ya matrimonió se dio el 'Sí, quiero' ante 115 invitados en la hacienda Na Xamena en Ibiza

Exclusiva | Las imágenes del momento en el que Makoke y Gonzalo se han dado el 'sí, quiero' en Ibiza

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Makoke y Gonzalo ya son marido y mujer. La pareja, que se vio obligada en más de una ocasión a posponer en enlace, se daba finalmente este viernes el 'Sí, quiero' ante 115 invitados en la hacienda Na Xamena en Ibiza, la isla que vio nacer su amor y que siempre ha estado muy ligada a la colaboradora.

Makoke y Gonzalo llevaban meses preparando cada detalle de la celebración para que todo saliera a la perfección. La pareja escogió con cariño el menú que se serviría a los invitados, un menú inspirado en la gastronomía ibicenca y que 'Fiesta', el programa de Emma García, desveló al detalle.

El resort de cinco estrellas fue el lugar en el que los invitados no solo disfrutaron de la romántica ceremonia, si no también el sitio en el que degustaron el menú que la pareja había diseñado. Tras la ceremonia, que comenzaba a eso de las 18.30, empezaba una cena que se ha comentado mucho en los platós.

Guiños a la gastronomía ibicenca

Los invitados comenzaron disfrutando de un cóctel donde no faltó el jamón ibérico y en el que además saborearon un delicioso sorbete de hierbas ibicencas, una de las bebidas más tradicionales de la isla pitiusa. Esta bebida es muy particular por el aroma de las hierbas con las que se realiza y por el sorprendente dulzor que presenta.

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Tras el sorbete llegaba el turno de una fresca ensalada de langosta para más tarde dar paso al plato principal con la tradicional elección entre carne y pescado. Los invitados debían escoger entre un solomillo de ternera o una lubina, algo que se comentó en el plató de Emma García: "Me dicen que el solomillo era un desastre, muchos invitados se han quejado", explicaba Aurelio Manzano.

Tras esto llegaba el momento de la tarta nupcial, una tarta que los recién casados cortaban con un machete en lugar de con una espada haciendo un claro guiño al paso de la modelo por 'Supervivientes'.

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El polémico "regalo" para los invitados

Pero el menú no acababa aquí. La pareja, que decidió dar gran importancia a la comida en su enlace, obsequiaba a los invitados con una pequeña tarda de queso individual como regalo. Esta idea, pese a su originalidad, no ha sido muy bien recibida entre los colaboradores que comentaban el enlace: "Me parece una guarrería, en Ibiza, con calor, darle a los invitados una tarta después de haber cenado, ¿qué haces con la tarta? ¿te vas hasta el hotel para meterla en la neverita? No entiendo nada", expresaba Alexia Rivas.