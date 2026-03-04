Tentaciones Privé 04 MAR 2026 - 22:27h.

Claudia estalla contra Gilbert y Helena en 'Tentaciones Privé'

El cara a cara más tenso de Helena y sus compañeras en 'Tentaciones Privé' tras su distanciamiento: "Le dijiste a mi novio que me había liado con un tío"

La tensión vuelve a estallar en el universo de 'La isla de las tentaciones' durante el último programa de 'Tentaciones Privé'. Claudia, una de las exconcursantes más polémicas del formato, ha incendiado las redes con un audio grabado justo antes de poner rumbo a 'Supervivientes'. En él, lanza un durísimo mensaje contra Helena y Gilbert que ha dejado a todos los colaboradores y a los protagonistas en 'shock'.

Visiblemente enfadada, Claudia arrancaba el audio con un mensaje directo: “Ya estoy rumbo a 'Supervivientes' y estos dos cucarachos, por mucho que lo han intentado, no habéis podido joderme nada”, comenzaba ella. Sin filtros, la exconcursante cargó especialmente contra Helena, a quien acusó de traición: "Eres la peor persona que me he echado a la cara, te lo digo en serio. Lo tuyo sí que me duele de verdad”.

Según Claudia, el mayor golpe no ha sido la actitud de Gilbert, su expareja, sino la de quien consideraba su amiga. La joven asegura que Helena le prometió mirándola a los ojos que entre ella y Gilbert solo existía una amistad. Sin embargo, Claudia afirma tener la certeza por alguien “muy cercano” a ambos de que Helena habría mantenido relaciones con su ex.

Claudia carga contra Helena y Gilbert

“Eres una falsa, no vales un duro, eres una mentirosa”, sentenciaba, asegurando que Helena no lo admite públicamente por miedo a quedar mal “delante de España entera y del mundo entero”. Aunque la mayor parte del mensaje fue dirigido hacia Helena, Claudia tampoco se olvidó de Gilbert.

Lo definió como alguien resentido que busca devolver el daño y que, según ella, vive del protagonismo y la polémica: “Cuando se os acaben los 'views' y no podáis hablar del tema porque Claudia no esté, veremos a qué os dedicáis”, afirmaba manteniendo que todo es por una búsqueda de fama por parte de ambos.

Claudia se mostró convencida de que el tiempo pondrá todo “en su sitio” y cerró el mensaje asegurando que se alegra de perderlos de vista a los dos. Ahora, pone rumbo a una nueva etapa televisiva en Honduras, donde intentará sobrevivir no solo a las duras condiciones del reality, sino también al huracán mediático que deja atrás en España.