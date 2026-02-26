Lidia González 26 FEB 2026 - 15:06h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del complicado episodio que ha vivido antes de su intervención en el que ha tenido que ser tranquilizada

Helena Arauz se derrumba al hablar del apoyo de Gilbert y su relación con él

Helena Arauz ha tomado la decisión de enfrentarse a su gran trauma con los hospitales para realizarse una importante intervención estética. Después de someterse a una operación de aumento de pecho, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha desvelado todos los detalles del proceso. Por ello, cuenta el estado de nervios en el que se encontraba en el quirófano minutos antes de su operación de pecho. ¡Descubre los destalles, en exclusiva, en Mediaset Infintiy!

La creadora de contenido ha querido mostrarse muy transparente con todo lo que ha vivido y, por esto, ha explicado el ataque de pánico que sufrió en ese momento. “La que he liado…”, asegura la influencer al sincerarse sobre el complicado episodio que ha vivido, en el que incluso ha tenido que ser tranquilizada por el personal antes de comenzar la intervención. “Han sido muy simpáticos”, confiesa.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que contaba el trauma que arrastra desde que tuvo un grave problema de salud siendo muy pequeña, se recuperaba de la anestesia y recordaba todo lo que ha vivido en el quirófano: “Que me quiero ir, me arrepiento”.

Capítulo completo: Helena Arauz reacciona al resultado de su aumento de pecho

Helena Arauz no solo ha mostrado sus impresiones antes de entrar al quirófano, desvelando todos sus miedos, sino que también se ha confesado como nunca sobre su cambio físico tras la operación. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reacciona al resultado de su aumento de pecho, aún con el sujetador postoperatorio. Además, explica todas las sugerencias que le han hecho respecto a su recuperación y resuelve las dudas sobre su intervención. ¡Dale al play y descúbrelo!