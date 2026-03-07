Carlos Otero 07 MAR 2026 - 10:00h.

Mamá, influencer, deportista y aventurera: La nueva vida de Amal El Ahmani 'MyH'

Lleva dos años viviendo en Florida junto a su marido, que tiene la nacionalidad americana por ser portorriqueño

Los fans de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ recordarán con cariño la figura de Amal El Ahmadi. Corría el año 2010 y llegó al mítico dating de Mediaset con 18 años como pretendienta de Óliver Reaza. No fue elegida por él, pero eso no la frenó y poco después fue ella la tronista. Al cabo de los años regresó para conquistar a Alberto Santana. Pues bien, ahora tiene 34 años y su vida ha dado un cambio radical desde entonces. Tiene cinco hijos y está afincada en Miami.

La madrileña de orígenes marroquíes es una entregada madre de cinco hijos que reside junto a su marido, Edgardo Centeno, en Estados Unidos. Concretamente residen en Miami, Florida donde ambos ejercen como creadores de contenido. Casados desde 2023, pueden residir en el país norteamericano porque su esposo es portorriqueño y tiene la nacionalidad estadounidense.

Cinco hijos de distintas relaciones

Desde que llegó a 'MyHyV', Amal siempre dejó muy claro que quería formar una familia. La otrora pretendienta y tronista del dating más emblemático de la televisión lo ha conseguido, aunque de manera poco convencional: sus cinco hijos proceden de diferentes relaciones, si bien nunca ha querido desvelar su filiación: tan solo los dos pequeños son hijos de su actual marido.

De hecho, gran parte del contenido que comparte en sus redes sociales se basa en explicar a los usuarios cómo se las apaña para criar a sus hijos lejos del resto de su familia. "Empezar desde cero en un país nuevo, pero con Dios y la familia todo es posible", dice la extronista. Su contenido combina lifestyle, maternidad, humor, reflexiones y mensajes empoderadores. Muy religiosa, el discurso de Amal y el de su marido gira en torno a la gratitud, la fe, la familia y la paz interior.

Tras confesar su bisexualidad y mantener una relación con una chica DJ, Amal volvió a buscar el amor en televisión. Lo hizo en un programa de la televisión británica llamado ‘The Language of Love’ en el que también coincidió con José Carlos Montoya.

Sorpresa entre sus fans

El giro vital de Amal ha pillado por sorpresa a muchos fans del programa que le habían perdido la pista tras abandonar 'MyHyV'. Entre los comentarios de sus últimas publicaciones se pueden leer frases como os "Al final eligió bien" o "Recuerdo desbloqueado". Desde que dejó la televisión, la que fuera tronista se centró en sus estudios de inglés y ejerció como personal shopper. También trabajó como distribuidora de un producto para adelgazar.

Tal y como contaba Outdoor en 2018, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' es una gran amante de las frases filosóficas y, siempre que puede, les da los mejores consejos espirituales a sus seguidores. Muy viajera durante un tiempo sus redes sociales estuvieron plagados de viajes. La India era su destino favorito.