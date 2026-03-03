La actriz se convierte en noticia tras sus últimas apariciones públicas debido a sus cambios físicos

La extrema delgadez de la actriz Demi Moore se ha convertido en una de las noticias más destacadas de la semana. El estado físico de la actriz llamó la atención durante su participación en el desfile de Gucci y en su posterior participación en los Premios Actor Awards. Un cambio físico ante el que la presentadora Patricia Pardo no ha dudado en mostrar su opinión al respecto.

Más allá de su total look en cuero y su nuevo corte de pelo, ha llamado la atención la extrema delgadez de la actriz en sus dos últimas apariciones públicas. Especialmente durante la alfombra roja de los Premios Actor Awards, en la que la actriz lució un vestido con los hombros descubiertos. Son muchas las teorías que circulan e incluso se habla de la que actriz podría haberse inyectado algún medicamento.

“No veo belleza por ningún sitio, lo siento por Demi Moore, veo a una mujer enferma. Lo digo sobre todo por su mirada. Está como descompuesta, la extrema delgadez no es saludable. Lo digo de verdad, basta de fomentar un prototipo de belleza como este”

Además, la presentadora ha querido comentar con Paloma Barrientos la tendencia de la sociedad a recalcar que las mujeres no aparentan la edad que realmente tienen: “No aparenta los 63 años que tiene. ¿Por qué las mujeres tenemos que aparentar ser más jóvenes?”.