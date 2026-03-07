Fiesta 07 MAR 2026 - 19:02h.

Judit Rey rompe años de silencio en 'Fiesta' y denuncia "violencia económica" por parte de Martín Pareja-Obregón

Hoy en 'Fiesta', Judit Rey, expareja del torero Martín Pareja-Obregón, rompía años de silencio después de que la semana pasada en este mismo programa su hija Alejandra —fruto de la relación que tuvo con el diestro—, que durante mucho tiempo se encuentra en una batalla judicial con su progenitor, sorprendiese al cargar duramente contra ella.

El pasado fin de semana, Alejandra visitaba el programa de Emma García, donde concedía una durísima entrevista sobre su guerra abierta con su padre. Y es que el torero no reconoció su paternidad hasta el año 2009 cuando la Audiencia Provincial de Sevilla determinó que Alejandra era su descendiente legítima. Además, en 2018, Pareja-Obregón fue condenado por un delito de abandono de familia por el que se vio obligado a asumir una pensión de manutención de 200 euros.

Sin embargo, Alejandra contó en el programa que su padre no está cumpliendo con esta manutención. Aunque, lo que más sorprendía de la entrevista de la joven eran sus palabras hacia su madre, asegurando que esta "había pagado con ella todo el dolor que lleva detrás": "He sido el látigo de lo que este hombre estaba haciéndole a mi madre", declaraba.

La hija de Judit y el torero rompía definitivamente con su progenitora tras confesar que llevaba un mes sin hablar con ella: "Mi madre tiene una enfermedad muy grave. Siempre he dicho que no es ella, que es su enfermedad, pero ya he soportado demasiado (...) Me tenia retenida en una casa. Siempre ha tenida envidia”, aseguraba.

Judit Rey comunica su intención de demandar a su hija

Esta tarde, la propia Judit Rey se pronunciaba sobre este tema y confesaba sus intenciones de demandar a su hija tras sus durísimas declaraciones: "Ha dicho cosas muy fuertes. Estoy en ello porque es la manera de que ella no sobrepase unos límites que no corresponde. Es duro, pero lo tengo que hacer".

Sobre el por qué no habla con su hija, Judit explicaba: "Me han aconsejado que no hable con ella. Hay una herida y esa herida se tiene que cerrar", pese a esta complicada situación, la invitada aclaraba: "Es lo que más quiero en el mundo, pero tiene que saber que su madre está en un procedimiento de cura y para yo estar bien, ella tiene que estar bien, pero no quiere decir que no la quiera".

Judit denuncia "violencia económica" por parte de Pareja-Obregón

En el programa, Judit Rey se pronunciaba por primera vez sobre su relación y guerra personal con su expareja Martín Pareja-Obregón tras años de trabajo y sacrificio y un largo recorrido por los tribunales hasta lograr que su hija pudiera llevar el apellido de su padre. Asimismo, la invitada denunciaba "violencia económica" por parte del torero: "El reclamarle al padre de tu hija que no estás bien económicamente y que se ría de ti... Es un tipo de violencia".

También, Judit Rey reconocía su diagnóstico de depresión persistente a raíz del fallecimiento en el año 2019 de una persona muy especial para ella, al que definía como un pilar muy importante y "ser de luz". Del mismo modo, la invitada contaba que el torero solo había visto una vez a su hija y que "salió corriendo" al verla.