Lidia González 08 MAR 2026 - 09:30h.

El extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla sobre el momento personal que atraviesa y los motivos de discusión con la que era su novia

Alejandro Bernardos habla de la agorafobia que sufrió

Alejandro Bernardos se ha abierto en canal para hablar sobre el complicado momento personal que está atravesando. Durante su visita al plató de ‘En todas las salsas’, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre la dolorosa ruptura con su ex y explica el motivo por el que han tomado esta decisión. Muy sincero con la etapa vital en la que se encuentra, el creador de contenido habla sobre sus sentimientos. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Es una persona que me ha limpiado de toda la mierda”, asegura el influencer. Alejandro no ha querido esconder nada de lo que siente por ella y no ha dudado en contar lo mucho que ha significado en su vida. Aunque ahora “ella ha decidido tener contacto cero”, lo cierto es que el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ tiene claro que la quiere en su vida.

Sin embargo, lo colaboradores de ‘En todas las salsas’ han querido conocer todos los detalles de esta ruptura y ha salido a la luz un motivo de discusión recurrente entre ellos. Aunque ya ha hablado anteriormente de las comparaciones que le hacían a su novia con Oriana Marzoli, ahora va un paso más allá y se sincera sobre cómo afectaba esto en su relación. “Se sentía insegura con Oriana, eso fue un problema en mi relación”, comienza explicando el influencer y añade: “Alguna vez me ha dicho que me corte”.

