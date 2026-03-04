Lidia González 04 MAR 2026 - 17:22h.

Ekhi Ormaetxea opina sobre el fichaje de Aratz Lakuntza como participante de ‘Supervivientes’

Aratz Lakuntza, concursante confirmado de 'Supervivientes 2026'

Aratz Lakuntza ha sido confirmado como nuevo fichaje de ‘Supervivientes’ y Sergio Ojer ha querido conocer todos los detalles sobre uno de los rostros más desconocidos del reality. Por ello, se ha puesto en contacto con Ekhi Ormaetxea, excompañero de otra aventura profesional, que se ha sincerado sobre el participante. El colaborador de ‘En todas las salsas’ pone sobre la mesa su testimonio y cuenta todos los detalles. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de ser uno de los personajes más anónimos del casting del reality más extremo de la televisión, lo cierto es que no es el primer proyecto televisivo del participante. “Ya ha estado en un reality de supervivencia, es un jabato”, asegura el colaborador del programa. Después de que Alberto Ávila aclarase si va a saltar del helicóptero con su prótesis, Ekhi Ormaetxea opina sobre Aratz: “Es una de las mejores personas que he conocido”.

“Es candidato para ganar, es muy competitivo y se le da bien todo”, asegura al hablar de las cualidades del vasco como próximo participante de ‘Supervivientes’. Sergio Ojer también lo tiene claro y no ha dudado en confesar lo que piensa al respecto, estableciendo el debate entre los colaboradores del programa.

