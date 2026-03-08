'Fiesta' para en el último momento la emisión de la entrevista a Juliana Pantoja "por recomendación legal"

Fiesta 08 MAR 2026 - 18:48h.

Juliana Pantoja, la presunta amante de Iker Casillas, concedió una entrevista exclusiva a 'Fiesta' que finalmente ha pedido no emitir

Juliana ha decidido, en el último momento, revocar los derechos de la entrevista "por problemas personales"

Saúl Ortiz interrumpía el directo de 'Fiesta' para dar una información que dejaba a todos boquiabiertos. La entrevista que nuestra compañera Lucía Fernández le realizaba hace apenas unos días a Juliana Pantoja, la presunta amante de Iker Casillas, quedaba finalmente suspendida por petición de la protagonista.

Lucía Fernández se trasladaba hace algunos días hasta Colombia para realizar esta entrevista exclusiva, una entrevista en la que la presunta protagonista del affaire más comentado del futbolista hablaba sin pelos en la lengua sobre la relación con Casillas: "Ha sido complicado gestionar esto con el equipo legal del programa porque esta entrevista tenía muy buen contenido, Juliana por fin se defendía en ella de todo lo que se había dicho de ella".

Al parecer, ha sido la propia Juliana la que, por "asuntos personales", ha decidido revocar los permisos sobre la emisión de la entrevista: "No vamos a dar detalles de lo que ha sucedido porque es personal, pero sí podemos decir que Juliana se encuentra mal".

Los detalles de la entrevista a Juliana Pantoja

Nuestra compañera Lucía le ha explicado a Emma que se siente muy triste por la inesperada decisión de Juliana: "Yo tenía ganas de mostrar esta entrevista porque os hubiera cambiado la opinión que tenéis sobre este asunto igual que me ha cambiado a mí. Yo pude ver imágenes y vídeos que no dejaban lugar a dudas".

Lucía ha reconocido que está muy sorprendida con la decisión de Juliana. Para la reportera, la colombiana se mostró en todo tiempo muy dispuesta a colaborar con el programa, a ofrecer su testimonio completamente gratis y a contar de una vez por todas su verdad con pruebas.

¿Estaría Juliana falseando pruebas con IA?

Diego Reinares tiene información sobre el asunto que llega directamente desde la otra parte. Según el colaborador de 'Fiesta', Iker Casillas habría descubierto las intenciones de la que dice ser su amante: "Está creando imágenes nuestras falsas con Inteligencia Artificial, que me deje en paz ya".