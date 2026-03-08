Un topo en el entorno más cercano del rey emérito: "Don Juan Carlos le habría tendido una trampa"

Fiesta 08 MAR 2026 - 17:29h.

Según una información de Aurelio Manzano, Juan Carlos I tendría un traidor entre su entorno más cercano

Ana Boyer, el rey emérito o Cristiano Ronaldo: todos los famosos atrapados en Doha por el conflicto bélico: "Entiendo la desesperación"

Compartir







Juan Carlos I decidía esta semana cancelar su viaje a la localidad pontevedresa de Sanxenxo donde estaba previsto que participase en sus ya típicas regatas. El emérito, que permanece en Abu Dabi, lanzaba un mensaje de tranquilidad a través de su equipo de comunicación asegurando que "se encuentra bien de salud" y a salvo de los últimos acontecimientos sucedidos tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo.

El padre de Felipe VI continúa residiendo en el país musulmán y este mismo fin de semana se hacía pública una imagen suya en compañía de su nieto Felipe Juan Froilán y dos empresarios de Reino Unido con los que mantiene una estrecha relación.

En la imagen, el emérito disfruta de un día soleado en una terraza mientras pasa un rato distendido con sus acompañantes. A través de esta imagen, proporcionada a los medios por su biógrafa, el ex monarca pretende mostrar una imagen de tranquilidad pese a que encontrarse en una de las zonas más calientes del planeta.

Pese a que en un primer momento se especuló con la posibilidad de que el rey emérito fuese trasladado a España por seguridad, habría sido el propio Juan Carlos quien decidió permanecer en el país emiratí.

Un topo entre el entorno más cercano de Juan Carlos I

Sin embargo no todo es tranquilidad para el rey emérito. Según una información de Aurelio Manzano que ha compartido en exclusiva en 'Fiesta', Juan Carlos I tendría un topo entre sus allegados. Al parecer, se trataría de alguien muy cercano a él que estaría filtrando información confidencial, un hecho que el ex monarca conocería y que le habría hecho enfurecer.

Según los datos que maneja Aurelio Manzano, "lo que ha pasado es una traición". Los compañeros de 'Informalia' publicaban recientemente que el emérito quiere ser enterrado en Granada junto a los Reyes Católicos. El rey, al ver esta información publicada en un medio, ya sabría perfectamente quién es la persona que le ha traicionado: "Don Juan Carlos comenta este supuesto deseo de manera casual en una comida y uno de los asistentes a la comida lo filtra".

Para Alejandro Entrambasaguas, este comentario del rey emérito sobre el lugar en el que desearía ser enterrado podría formar parte de una estrategia del ex monarca para detectar al topo: "Una de dos, o lo contó de broma o lo hizo a posta para atrapar al topo, el rey no va a ser enterrado en ese lugar, se barajan varios lugares y ninguno es Granada".