Las inesperadas palabras de Andy Morales a Lucas González en su primer concierto en solitario

Andy lanza su canción 'Solo', dedicada a todas "las personas que han formado parte del recorrido"

Tras una polémica separación, Andy Morales ha comenzado su carrera en solitario. Mucho se habló de las diferencias que enfrentaron a Andy y Lucas durante años y ahora, tal y como confesó el cantante en 'El tiempo justo', se siente liberado después de haberse alejado de esa etapa de su vida e iniciar un nuevo camino como artista por su cuenta. Pero las palabras del artista hacia el que fuera su compañero durante décadas, Lucas González, han sorprendido a muchos.

A pesar de que algunos apuntaron a que Andy Morales no estaba vendiendo entradas suficientes para sus primeros conciertos en solitario (de hecho, se llegó a asegurar que había tenido que suspender dos de estos conciertos, el de Girona y el de Palma de Mallorca, por no vender suficientes entradas), el cantante gaditano ha arrancado su gira por todo lo alto. Sus fans estuvieron muy entregados y lo cierto es que muchos son los que se han sorprendido al ver el gesto y las palabras que Andy tuvo hacia Lucas en este primer concierto.

Andy ha comenzado su primera gira en solitario en La Línea de la Concepción sorprendiéndonos de una manera que nos esperábamos: acordándose de que fue su compañero durante veinte años de carrera profesional. Visiblemente emocionado y melancólico, Andy le ha dedicado unas bonitas y reveladoras palabras a Lucas con las que muchos se empiezan a preguntar si habrá una próxima e inesperada reconciliación a la vista.

"Yo no sé si está por ahí Lucas, que me dijo que iba a venir al concierto... si estás por ahí, te mando un beso", ha sido solo el inicio de este sorprendente mensaje. "Debo mucho al que fue mi compañero. Tuvimos una larga vida musical, muy bonita. Hay terminado como ha terminado, pero no hay que quitarle mérito. No hay que quitarle mérito a todo lo que hizo", continúa relatando el artista en mitad del escenario.

Para terminar con su inesperado mensaje hacia Lucas, Andy hace balance echando la vista atrás, olvidando todos los conflictos que ha habido entre ellos (recordemos que se llegó a hablar incluso de un forcejeo entre ambos) y quedándose solo con las cosas buenas que también les han unido y que les han llevado a la fama internacional: "La verdad que, en el fondo, lo digo que de corazón, estoy muy agradecido porque me ayudó en muchos momentos de mi vida".