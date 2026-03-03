Cristiano Ronaldo abandona Arabia Saudí en su jet privado

Ana Boyer revela cómo se encuentra en medio de los ataques en Doha junto a su familia: "Que esto termine pronto"

Compartir







Cristiano Ronaldo es uno de los pocos que consigue salir de Arabia Saudí tras la ofensiva y los bombardeos. Lo hace en su jet privado. Otros, como Ana Boyer, hija de Isabel Preysler, permanecen en la zona junto a su familia. El rey emérito Juan Carlos I, su nieto Froilán y la actriz Lindsey Lohan también continúan en la atrapados.

Ana Boyer lleva diez años viviendo en Doha, ciudad a la que se muda por motivos profesionales. Con intranquilidad, intenta enviar un mensaje de esperanza a sus seres queridos. Sin embargo, no es la única que permanece en la zona mientras la incertidumbre aumenta con el paso de los días.

Desde febrero de 2023, Juan Carlos I reside en Arabia Saudí junto a su nieto. El rey emérito se encuentra en un exclusivo hotel, mientras que no se confirma si Froilán permanece con su abuelo o se refugia en el apartamento en el que vive.

Leticia Requejo: "Nos piden tranquilidad porque lo están, pero entiendo la desesperación"

Varios tenistas de primer nivel también permanecen en Dubái a la espera de poder abandonar la ciudad tras la apertura parcial del espacio aéreo. Por su parte, Lindsey Lohan, que lleva más de una década viviendo en Emiratos Árabes Unidos, muestra su preocupación por los bombardeos.

Leticia Requejo explica en ‘El tiempo justo’ la situación que atraviesan: "Sin ser alarmistas, y sabiendo que tengo una hermana viviendo en Doha, ellos son los primeros que nos piden tranquilidad porque lo están, pero entiendo la desesperación de los que estamos aquí".