Alejandra Rubio frena a Pepe del Real y sale en defensa de Álex Ghita: "A mí no me ha tirado la caña"

Ana Carrillo 09 MAR 2026 - 14:18h.

Alejandra Rubio ha hablado de su experiencia entrenando con Álex Ghita, el exnovio de Adara Molinero

Patricia Pardo rompe a llorar al recordar la declaración de amor Christian Gálvez: "Nos amamos profundamente"

Compartir







Álex Ghita se ha convertido en uno de los protagonistas de 'Supervivientes 2026' por sus rifirrafes con muchos de sus compañeros y por haberse quedado con una de las latas de comida, un robo que tanto los miembros de su grupo como los del contrario han considerado egoísta. En 'Vamos a ver' han hablado del tema y han condenado la actitud del entrenador.

Ha sido entonces cuando Marisa Martín-Blázquez ha afirmado que Álex le había "tirado la caña" a "muchas mujeres conocidas como a Adara [Molinero]", de la que llegó a ser novio durante unos meses hace un par de años. Pepe del Real ha apostillado que también le tiraba la caña a hombres y que le "mandaba fueguitos" a muchos famosos y famosas para conseguir "clientes vip" para su centro de entrenamiento.

Esas declaraciones han provocado la reacción de Alejandra Rubio, que ha frenado a su compañero y ha salido en defensa de Álex Ghita, que fue su entrenador hace varios años; una información que salió a la luz porque el propio Álex, en una entrevista concedida a OUTDOOR, contó que Adara, cuando eran pareja, estaba celosa de que él hubiera entrenado a la hija de Terelu Campos, desvelando así que había sido entrenador de la joven.

"¡Perdona! No, no, no. Yo voy a dar la cara por él en esto, mira que yo no tengo ninguna relación con él y a mí no me ha tirado la caña", ha comentado Alejandra, que ha querido dejar claro que el exconcursante de 'GH DÚO' nunca intentó ligar con ella durante el tiempo en el que fue su entrenador personal.

Patricia Pardo le ha pedido que cuente cómo comenzó su vínculo con Álex y la sobrina de Carmen Borrego ha explicado que efectivamente fue él quien le preguntó si quería que fuera su entrenador a través de Instagram: "Yo iba con una de mis mejores amigas de toda la vida, nos entrenaba a las dos y en la vida ha tenido un gesto conmigo de ligue".