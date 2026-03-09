Logo de telecincotelecinco
El gran enfado de Marisa Jara al revivir el conflicto con Claudia y Maica en la playa: "No entiendo esto"

Marisa Jara se enfada en 'el consejo de los Dioses' al revivir su enfado con Maica y Claudia.. Telecinco.es
En el primer 'Consejo de los Dioses' de 'Supervivientes 2026' durante el 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda, los concursantes se ponían cara a cara para afrontar todo lo que ha pasado en los primeros días de convivencia y los enfrentamientos que han surgido, entre ellos en el que Marisa Jara vivía una discusión con Maica Benedicto a la que se unía Claudia Chacón.

Marisa Jara se enfrentan a Maica Benedicto y Claudia Chacón

Cuando Marisa cortaba el coco se hacía una herida en el dedo y Maica pedía que se desinfectase el cuchillo: ¿Solo le habéis echado agua? También jabón que tiene sangre". Lo que no sentaba nada bien a su compañera: "No tengo nada, en cosas peores habrás metido tú la mano". Y esto generaba tensión entre ambas: "No estoy en todos los realitys con esa tontería".

Una tensión a la que se unía Claudia porque Maica, ante los comentarios de Marisa, reaccionaba: "Si fuera de cuchicheo le hubiera dicho a Claudia que la nominaste y no a Soto". Lo que enfadaba a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' al saber de esta nominación de Marisa: "Te pregunté si me habías nominado y me dijiste que no, me lo tenías que haber dicho a la cara". Y este provocaba un cruce de reproches entre ambas: "A partir de ahora te voy a nominar todos los días".

Tras escuchar las imágenes de lo sucedido, las protagonistas se pronunciaban sobre esto. Claudia aseguraba que le daba igual que Marisa le nominase, pero no le gustó que le mintiese sobre esto: "Me sentó mal que le diga a Maica que va por detrás y que seas tú la que va por detrás, además del 'show' que se montó".

Momento en el que Marisa se explicaba, visiblemente enfadada, algo por lo que Sandra Barneda le preguntaba qué le ocurría y ella respondía: "No entiendo esto, ¿qué quieres que te diga? Ahora darle con el palito ahí... ya está explicado, nos enfadamos, nos reconciliamos y ya está. No me gusta meterme en buble en un conflicto cuando se ha solucionado todo". La que aseguraba que "no conocía el 'toc' con la higiene de Maica" y que se "quedó en shock" cuando Claudia le preguntó por la nominación porque "no quería que se sintiera mal".

