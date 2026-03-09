Patricia Pardo rompe a llorar al recordar la declaración de amor Christian Gálvez: "Nos amamos profundamente"

Patricia Pardo aclara los inicios de su relación con Christian Gálvez: "Me pusieron la etiqueta de la mala"

Christian Gálvez recordó "el momento más oscuro de su vida" en el que se vio sin trabajo, sin amor y sin fe en sí mismo: "Y entonces llegó Patricia, mi ángel"

Christian Gálvez acudía al plató de 'Fiesta' para presentar su nuevo libro, pero terminaba convirtiéndose en el protagonista de una auténtica declaración de amor a su pareja, la también presentadora Patricia Pardo.

Christian Gálvez se emocionaba al reconocer que recuperó la fe gracias al amor y más concretamente a la presentadora de Telecinco Patricia Pardo: "A mí Dios no me ha llamado por mi nombre, pero sí me ha mandado un ángel que se llama Patricia".

Para sorpresa de su chico, Patricia Pardo hacía aparición en plató y, algo sonrojada, reconocía que el madrileño es, junto a sus hijos, "la luz de su vida".

Este lunes, la presentadora de 'Vamos a ver' ha vuelto a emocionarse durante el directo del programa y ha tenido unas palabras muy bonitas para su chico.

"Es precioso, un regalo. Es mi tesoro tener una persona que me hace sentir tan especial, tan amada y tan querida. Pero claro, de repente yo iba de acompañante y me vi allí con el micro", ha reaccionado Patricia Pardo tras ver todo lo que sucedió este find de semana.

Patricia Pardo: "Los dos tuvimos la suerte de conocernos en esta casa en un momento muy oscuro para los dos"

"Los dos tuvimos la suerte de conocernos en esta casa en un momento muy oscuro para los dos y al final nos hemos convertido en la luz el uno para el otro", ha dicho Patricia Pardo sin poder contener las lágrimas.

Patricia Pardo ha continuado destacando lo mucho que les gusta hacerse declaraciones públicas de amor: "Muchas veces las parejas se rompen por la rutina y por no se capaz de decirle al otro lo que le quieres. Ese es nuestro propósito de pareja. No lo hacemos por nada, solo porque nos amamos profundamente y es nuestra manera de vivir y de sentir".