Maitena Berrueco 09 MAR 2026 - 19:33h.

Bilbao aconseja además no arrojar desperdicios a la calle y depositar las basuras dentro de los contenedores

Un barrio de Elche se llena de ratas: los vecinos hasta les ponen nombre y les dan comida

Compartir







BilbaoCon suerte no las solemos ver porque acostumbran a emerger de sus madrigueras de noche, pero estar, están. De hecho, cada vez hay más ratas en las ciudades. No lo decimos nosotros, sino expertos como los que integran la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), que ya hablan de “plaga urbana de ratas en España” y reclaman una estrategia "coordinada y profesional" para su control. Un aumento de ratas que ya han experimentado ciudades vascas como Vitoria.

Bilbao no es una excepción, de ahí que el Ayuntamiento mantenga activo un servicio de control de plagas para mantener vigiladas las poblaciones de ratas e insectos del alcantarillado y vía pública de la capital vizcaína. Se trata de “evitar que se conviertan en plagas y que exista riesgo de transmitir enfermedades a las personas”. Las ratas constituyen un importante riesgo para la salud pública, ya que pueden transmitir numerosas enfermedades, como la leptospirosis, el hantavirus o la toxoplasmosis, además de causar daños en infraestructuras, redes de saneamiento y edificaciones.

El aumento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático y el aumento de la población en las ciudades y por tanto, de la basura generada podrían ser dos de las razones que explicaran la aparición recurrente de ratas en las ciudades, donde estos animales, con gran capacidad reproductiva, encuentran refugio y alimento, fácilmente.

Recomendaciones

El tratamiento para tener bajo control las plagas es discreto y lo menos invasivo posible, “para no interferir en la salud de las personas, de la fauna urbana ni del medio ambiente”. En las campañas de desratización, el ayuntamiento bilbaíno, explica que "se inspecciona el sistema de alcantarillado de la ciudad y si se detecta actividad de roedores se aplica raticida. Estas zonas se verifican periódicamente para confirmar o no la actividad y retirar el raticida no consumido".

En opinión de Anecpla los dos grandes retos a la hora de controlar las ratas son, por un lado, el desarrollo de resistencias biológicas frente a determinados rodenticidas anticoagulantes utilizados para su control, y, por otro, las crecientes restricciones normativas europeas en el uso de estos productos, que limitan concentraciones, aplicaciones y contextos de empleo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De ahí que la prevención, la limpieza y la higiene urbana se hayan convert factores claves para evitar la proliferación de estos roedores. En este sentido, Bilbao aconseja a sus vecinos que no arrojen desperdicios a la calle, parques, solares u otras zonas (patios, jardines...). En este sentido, recomienda que se utilicen las papeleras y contenedores, sobre todo, en las zonas de juegos infantiles. Lo mismo, con las basuras que deben ir siempre en bolsas cerradas y depositarse en el interior de los contenedores.

Otra de las advertencias que el consistorio hace a los bilbaínos es que eviten alimentar a los animales sin dueño, como gatos o palomas, “ya que este alimento acaba siendo para las ratas”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los charcos y puntos de retención de agua en patios, vía pública u otros lugares deben ser evitados. De esta manera se reduce el riesgo de aparición de insectos (mosquitos) y ayuda a prevenir la presencia de ratas (beben de esta agua). "No levante las rejillas de los desagües de los patios", advierten.

Por último, revise periódicamente y mantenga en buenas condiciones de conservación su casa o inmueble, porque evitar la entrada de estos roedores constituye una de las mejores medidas preventivas y para ello, si detecta un posible agujero de entrada “ciérrelo con cemento y malla metálica galvanizada de menos de 0.5 cm de diámetro”.