La presentadora de 'Vamos a ver' ha hablado por primera vez de los inicios de su relación con el padre de su tercer hijo

Patricia Pardo aclara si va a tener más hijos con Christian Gálvez y habla de la clave del éxito de su relación

Patricia Pardo ha hablado por primera vez y abiertamente de los inicios de su relación con Christian Gálvez, que actualmente es su marido y padre de su tercer hijo, Luca. Lo ha hecho en el podcast de Álex Fidalgo, donde ha recordado que ambos fueron muy criticados al comienzo de su historia, cuando todavía no habían formalizado su relación, algo que ocurrió el 9 de febrero de 2022, más de un año después del divorcio de Francisco Márquez, el padre de sus hijas mayores, Aurora y Sofía.

La presentadora de 'Vamos a ver' ha confesado que nunca imaginó que su vida personal iba a despertar tanto interés porque nunca había hablado de ella antes de su relación con el comunicador y porque tampoco había "cobrado ni un euro" por las entrevistas que había dado, en las que siempre tocaba temas profesionales y no personales. Tanto es así que ha recordado que en el verano de 2021 todavía no había hecho público su divorcio del padre de sus hijas y es que no habló de ello hasta enero de 2022.

La periodista ha explicado que, al comienzo de su historia con Christian, optó por guardar silencio y que cree que eso le ha perjudicado porque han sido otros los que han contado su historia, pero que ella tiene "la conciencia tranquila" y que sabe que le contará a sus hijas "la versión correcta" de lo que ocurrió: "Me han puesto la etiqueta de la mala de España sin conocerme y juzgándome por algo que no pasó".

"Cuando salió todo nosotros no éramos una pareja. Todo el mundo dice: '¡Qué rápido fue todo!', pero es que no teníamos una relación, nos estábamos conociendo y lo elevaron, eso nos hizo dar pasos muy rápido", ha explicado en 'Lo que tú digas' Patricia Pardo, a la que le molesta que hubiera gente que se inventó que llevaban mucho tiempo saliendo cuando "era mentira": "Éramos dos personas que se habían conocido en los pasillos de Telecinco y que había un tonteo, pero no éramos pareja ni habíamos dado un puñetero primer paseo por la calle".

Con esas declaraciones, la presentadora de 'Vamos a ver' se ha sincerado como nunca acerca de los inicios de su relación con el que ahora es su marido, aclarando que estaba divorciada cuando empezó su "tonteo" y que no quiso hablar porque no se consideraba un personaje de la prensa del corazón ni pretendía serlo, además de que porque cuando se saltó la noticia todavía no eran pareja y simplemente se estaban conociendo.