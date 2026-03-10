Carlos Otero 10 MAR 2026 - 10:00h.

Aramis Fuster, que empezó sirviendo en casas, es madre de dos hijos y tiene varios libros publicados

Alejada de los platós y centrada en las redes sociales: la vida actual de Aramís Fuster

Compartir







Aramís Fuster vuelve a estar de actualidad por la delicada situación que vive con su cadero. Desde los primeros años de emisión de la cadena, ha sido un personaje divertido y recurrente que ha protagonizado momentos inolvidables. Sin embargo, la denominada 'Máxima Autoridad en Ocultismo' sigue siendo una gran desconocida. Hoy te contamos diez aspectos de su vida que probablemente no sabías.

1. Su nombre real

Aunque todos la conocemos por su nombre de guerra, la bruja no se llama Aramís Fuster. En su DNI figura un nombre mucho más terrenal y campechano: María Antonia Pérez Sánchez. Tampoco es de Transilvania ni nada por el estilo; es española por los cuatro costados. Nació en Berga, una población situada al norte de Barcelona.

2. No tiene 700 años

A pesar de que siempre dice que tiene más de 700 años y que se encuentra en su última reencarnación terrestre, la realidad es distinta. No es una niña, pero desde luego no es tan mayor como asegura. Nació el 31 de diciembre de 1950, por lo que hoy tiene 74 años, a punto de cumplir 75.

Canal de Whatsapp de Telecinco

3. Fue limpiadora y telefonista

Antes de ser 'la bruja más famosa de España, Aramís fue una mujer trabajadora de clase muy humilde que se pagó sus estudios y se abrió paso sola. "Yo empecé cosiendo calcetines con 9 años y he llegado a ser la número uno mundial en ocultismo", dice con orgullo. Antes de los conjuros y las pócimas sirvió en casas acomodadas de Barcelona, atendió el teléfono en una centralita y consiguió puestos de administrativa.

4. Tiene dos hijos

La famosa bruja tiene dos hijos, Karim y Aramis, con los que no mantiene contacto. Ambos, ya adultos, rompieron lazos con ella porque sus padres "los puso en mi contra", envenenando la relación maternofilial.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Según confesó en la curva de la vida de 'GH VIP', ha intentado contactarlos "mil veces", pero solo recibió "insultos" y "palabras denigrantes".

5. Divorciada dos veces y con amantes famosos

Aramís Fuster está divorciada dos veces. Se casó con el padre de su hijo mayor, Josep Mateo, y con un cubano llamado Yaemil. En 2017 anunció que se casaría con Jesús Martínez, un castellonense veinte años más joven, con el que apareció en televisión.

Pero hay más: asegura haber tenido romances con Barack Obama (en Chicago, concretamente) y Muamar el Gadafi. Según ella, en su lista figuran José Luis Uribarri, Al Pacino (del que destaca su forma de abrazar) y James Hewitt, amante de Lady Di.

6. Fundó su propia religión y predica en América

Cuando comenzó a aparecer en televisión, Aramís se presentaba como una bruja cristiana, pero con los años cambió de opinión. Fue en el programa 'Callejeros', de Cuatro, donde explicó que había fundado su propia religión: la Aramlogía. "En Estados Unidos predico sábados y domingos", contó en 'GH VIP'.

7. Participó en el programa 'Caso Cerrado'

El célebre programa 'Caso Cerrado' de Telemundo, una de las cadenas latinas más importantes en Estados Unidos contó con Aramís Fuster en uno de sus juicios.

La jueza Ana María Polo la citó como testigo y allí hizo un ritual mágico "Por el poder de Aramís". Gracias a esta intervención en el programa de juicios más famoso de la tele toda Hispanoamérica pudo conocer así las capacidades ocultas de nuestra bruja favorita.

8. Tiene varios libros publicados

Aramís Fuster ha publicado varios libros. Entre ellos destacan 'El secreto de Afrodita: las confidencias y secretos de la bruja de la tele', donde relata sus memorias, y 'Aramís Fuster. La bruja', en el que diserta sobre su faceta como bruja y experiencias sobrenaturales. Un tercer libro disponible en lugares de segunda mano es 'Las Cartas de la Felicidad' en el que enseña como conocer el futuro, encontrar el pasado y reconocer el presente.

9. También canta boleros

Aramís Fuster, que fue inquilina del célebre ‘Hotel Glam’, canta en el disco que publicó el programa en 2003. Le hace los coros a Yurena en su versión del mítico 'A quién le importa y también interpreta junto a Yola Berrocal, Malena Gracia y Encarni Manfredi una versión de 'Boys, boys, boys', de Sabrina. Sin embargo, según sus propias palabras, lo que le gusta es cantar boleros y espera editar un álbum con temas de este estilo.

10. Se adentró en la costumbre de los posados veraniegos

Como Norma Duval o Ana Obregón, hubo un tiempo en el que Aramís Fuster daba la bienvenida al verano con sugerentes posados en traje de baño. Una pena que se perdiese una costumbre tan bonita y entrañable.