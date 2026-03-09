La bruja más conocida denuncia "amenazas de muerte": "El fin es que yo me acobarde"

Aramís Fuster ha entrado en directo en 'El tiempo justo' para hablar de la dura situación que vive desde hace meses. Según cuenta, ha llegado a sufrir "amenazas de muerte". Y está convencida de que detrás del "infierno" está su casero.

Asegura que este le ha "chantajeado" y "presionado" para "echarle" de la casa. "Esta persna sabe que yo sé todo, las irregularidades que tiene este edifico. Este señor quiere que me vaya", denuncia desde Barcelona. La bruja más conocida de España habla sin tapujos sobre dichas "ilegalidades". "Está llevando todo de una manera en negro, yo he estado pagando y los últimos tres ingresos se lo he hecho por transferencia", aclara.

Fuster explica que ella tiene "contrato en vigor", al igual que "todos los recibos". Un buen día, se escenificaron las amenazas con la llegada de dos personas. Eran un padre y un hijo que le avisaron de que tenía que abandonar el hogar. "Se presenta en mi casa, le pega dos patadas y grita. Me dice que soy uan estafadora, que me tnego que ir de aquí", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Aramís Fuster habla claro sobre los objetivos que persigue su casero. "¿Qué quiere? Que yo me vaya para que cuando esté fuera no pueda utilizar toda la información que tengo porque este edifico es completamente ilegal", asegura en el programa de Telecinco.

Fuster ha tenido incluso tiempo para lanzar dardos contra Marta López en pleno directo. La colaboradora del espacio vespertino le preguntaba si existía la posibilidad de poner alguna denucnia, cuando la bruja no ha dudado en contestarle duramente. "Martita, antes de ponerte en este plan aprende a escuchar, que tú hablas mucho pero no escucha", le dice sin tapujos.

"Te lo estoy diciendo de buenas. Si a mí me pasa esto, lo primero que voy es a poner una demanda. No me cuentes rollos", responde López. "Para rollos el tuyo", le dice luego Fuster.