El dueño de la firma 'Inditex' ha regresado una vez más al top 10 de la lista de millonarios que elabora la prestigiosa revista Forbes

Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino y Juan Roig, los más ricos de España, según Forbes

Amancio Ortega, fundador español de Inditex, ha regresado al ‘top 10’ de los más ricos del mundo, con una fortuna valorada en 148.000 millones de dólares, según la última actualización de la lista de multimillonarios de Forbes. Este regreso al podio coincide con el anuncio de resultados del grupo textil, el cual, en los últimos cinco años, ha elevado el dividendo un 88 %, lo que ha beneficiado de manera directa a su principal accionista, según señala la revista.

En este sentido, Inditex repartirá entre sus accionistas un dividendo de 1,75 euros brutos por acción, un 4 % mayor que el del año anterior, y equivalente al 60 % de su beneficio. El mayor beneficiario será el propio Amancio Ortega, primer accionista de Inditex con un 59,3 % de sus títulos, que cobrará este año una cantidad récord de 3.234 millones de euros por los dividendos que le corresponden del grupo, según la agencia EFE.

Todo ello hace que el empresario español consolide su posición como referente del sector del retail en Europa y se mantenga como el único español en un ‘top 10’ dominado por el sector tecnológico estadounidense. La revista señala que ajusta su ranking cada minuto en función de los movimientos de la bolsa, por lo que la posición de Ortega fluctúa constantemente. Aún así, Forbes asegura que "nunca ha habido un mejor momento para ser multimillonario".

"Gracias a la IA, los millonarios son más ricos que nunca"

"Gracias a la explosión de la IA, el auge de los mercados y las políticas fiscales favorables, un récord de 3428 emprendedores, inversores y herederos figuraron en la lista de multimillonarios del mundo de este año, 400 más que en 2025. Son más ricos que nunca, con una fortuna récord de 20,1 billones de dólares, 4 billones más que el año pasado", han dicho al actualizar su lista de multimillonarios a nivel mundial.

Según su análisis, Estados Unidos tiene el mayor número de multimillonarios, con un récord de 989, incluyendo 15 de los 20 principales. China, incluyendo Hong Kong, es el siguiente, con 610, e India (229) ocupa un distante tercer lugar. España, con la figura de Amancio Ortega como fiel representante, se ha colado de nuevo en este top 10 liderado por EEUU, que quedaría de la siguiente manera: