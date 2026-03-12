Claudia Barraso 12 MAR 2026 - 19:41h.

Kate Middleton se negó a probar la cerveza y la sidra durante su visita a una fábrica: sigue cuidándose tras su enfermedad

La princesa de Gales no probó la cerveza ni la sidra en una visita que hizo con su marido, el príncipe Guillermo, en Londres. Allí explicó que desde que le diagnosticaron cáncer ha disminuido considerablemente el consumo de alcohol.

Kate Middleton, de 44 años, recibió quimioterapia en 2024 y el año pasado anunció que su cáncer ya había remitido. Aunque la princesa se encuentre en uno de sus mejores momentos, pese a la polémica que persigue a la familia tras la detención del hermano del rey Carlos III, sigue cuidándose más que nunca dos años después del tratamiento contra el cáncer.

Durante su visita, conocieron las famosas cerverias artesanales de ‘Bermondsey Beer Mile’, que les ofrecieron poder servirse las cervezas que quisieran y poder degustarlas. Además, les informaron de cómo se hacía cada una de ellas y la manera que tienen de fabricarlas. “Desde mi diagnóstico no he bebido mucho alcohol”, le dijo a la propietaria cuando le ofreció una de estas cervezas, según informa el 'Daily Mail'.

“Es algo de lo que ahora tengo que ser mucho más consciente”, añadió. Entonces, la dueña del lugar le ofreció un refresco: “Eso me parece mejor”, dijo. En cambio, y dirigiéndose hacia su marido, le animó a probarlas diciéndole: “A ti si te gusta la sidra”, con una sonrisa mientras su marido probaba las bebidas artesanales.

Muy participativos y cómodos en su visita

En la visita, tanto la princesa como el príncipe se mostraron muy participativos, escuchando a los dueños, quienes les enseñaron todas las cervezas y sidras que hacían de manera artesanal. También les hicieron una visita por sus fábricas, donde Kate Middleton se subió a uno de los grandes tanques y pudo remover el líquido.

Kate Middleton eligió un 'outfil' más informal al que ha llevado a otros eventos, dada la ocasión. Llevaba una camisa azul y una americana de cuadros, que combinó con unos pantalones oscuros y unos botines. Lucía su larga melena morena acompañada de unos pendientes de aro.