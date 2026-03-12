Kiko Rivera anuncia que lanzará una canción sobre el perdón dedicada a su madre

Las primeras imágenes de Isabel Pantoja tras reconciliarse con su hijo Kiko Rivera: "Nunca la hemos visto así con ninguno de sus nietos"

La reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha supuesto un gran 'boom' mediático y se ha convertido en una de las noticias del año. Por el momento Isabel Pantoja no se ha pronunciado, pero sí que lo ha hecho Kiko, que asegura que está ''muy feliz'' con el momento que están atravesando.

Con todo lo ocurrido, Cristina Tárrega, que ya adelantó está reconciliación antes de que saliera a la luz, ha dado en 'Vamos a ver' más datos sobre madre e hijo: ''Sale del camino Irene, que era un obstáculo'', y continúa: ''Van a estar juntos porque ambos lo necesitan''.

Además, Pepe del Real revela el último movimiento de Isabel Pantoja: ''Desde ayer está en Madrid acompañada por Agustín Pantoja para recoger la documentación para emprender su gira por Estados Unidos y Latinoamérica''.

Kiko sacará una canción dedicada al perdón: ''Hay lazos que nunca de rompen''

Casi todos los detalles de esta gran noticia han ido saliendo a la luz durante estos días, pero no solo eso, ahora Kiko ha anunciado que lanzará una canción sobre el perdón y que está dedicada a su madre. Aunque aún quedan dos semanas para poder escuchar la letra, el hijo de Isabel Pantoja está ansioso porque vea la luz.

''He escrito muchas canciones a lo largo de mi vida… pero hay algunas que no nacen para sonar en una discoteca. Nacen porque el corazón necesita hablar. Porque hay sentimientos que, aunque pase el tiempo, siguen estando ahí. Porque hay lazos que nunca se rompen de verdad. Esto se llama “No Hay Paz Sin Ti”. Y verá la luz el próximo 27 de marzo'', reza el pie del vídeo que ha subido a sus redes sociales.