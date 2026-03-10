Pedro Jiménez 10 MAR 2026 - 18:23h.

Luis Pliego desvela el verdadero motivo de estas imágenes: "Necesita sentirse apoyada y respaldada"

La reconciliación entre Isabel Pantoja y su hija Isa Pi, cada vez más cerca: "Habrá movimientos en los próximos días"

Compartir







En 'El tiempo justo' hemos visto las primeras imágenes de Isabel Pantoja desde que tuvo lugar el acercamiento de la tonadillera con su hijo, Kiko Rivera. Una reconciliación que supuso una de las noticias del año, que provocó reacciones de todo tipo y que puso fin a cinco años de distanciamiento.

En la fotografía, "muy reveladora" -como bien ha dicho Luis Pliego, director de 'Lecturas', adelantando lo que será portada de la revista este mismo miércoles- se ve a Isabel Pantoja en Gran Canaria acompañada de su familia (canaria), con la esposa del promotor y con su hijo, que es quien lleva de la mano Isabel Pantoja", señala un Luis Pliego que concreta que esta foto tiene lugar justo en el mismo momento que Irene Rosales estaba en '¡De viernes!' hablando de Kiko Rivera.

Además, el director de 'Lecturas' señala que las imágenes pertenecen al pasado sábado, en una cena de Isabel Pantoja junto a su familia: "Se puede ver que Isabel Pantoja no está en un grandísimo momento, vamos a dejarlo ahí. Va agarrada de la mano no tanto por un gesto cariñoso, si no porque necesita sentirse apoyada y respaldada".

Una foto de Isabel Pantoja muy "familiar"

Unas imágenes de gran importancia, puesto que "no está con Kiko Rivera", sino con otra familia. Antonio Rossi ha matizado que, efectivamente, ese es el valor informativo que tiene dicha foto: "Eso no lo hemos visto nunca con ninguno de sus nietos".