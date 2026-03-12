Lorena Romera 12 MAR 2026 - 16:09h.

El exconcursante de 'Supervivientes' rescata una nueva foto junto a su madre y su novia le manda un mensaje público

Los próximos pasos de Kiko Rivera e Isabel Pantoja: ''Necesitan estas juntos"

Kiko Rivera ha tenido un nuevo gesto en público con su madre. Después de confirmar que está "feliz" con esta nueva etapa en la que parece reinar el entendimiento entre ellos, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido una foto junto a Isabel Pantoja. Una publicación que comparte a través de su perfil de Instagram, a raíz de la nueva canción que ha compuesto -que iría dirigida a su progenitora- y en la que ha reaccionado Lola García, su novia.

Precisamente iba acompañado de la bailarina sevillana cuando hace escasas horas le abordaban los medios de comunicación para conocer más detalles de este acercamiento con la tonadillera. "Estoy feliz", confirmaba el también exconcursante de 'GH DÚO', que atendía a la prensa con una enorme sonrisa, dejando entrever que atraviesa un muy buen momento personal. Y más ahora que la relación con su progenitora parece encontrarse en este buen momento.

Aunque no ha dado más detalles del punto en el que se encuentran ni ha respondido a las preguntas de los medios sobre el estado de salud de la cantante, el dj ha actualizado poco después su perfil de Instagram, haciendo las delicias de sus seguidores. "He escrito muchas canciones a lo largo de mi vida, pero hay algunas que no nacen para sonar en una discoteca. Nacen porque el corazón necesita hablar. Porque hay sentimiento que, aunque pase el tiempo, siguen estando ahí", reflexiona el cantante.

"Hay lazos que nunca se rompen de verdad"

"Porque hay lazos que nunca se rompen de verdad. Esto se llama No hay paz sin ti y verá la luz el próximo 27 de marzo", anuncia el que fuera marido de Irene Rosales junto a esta nueva foto de su infancia, en la que aparece en brazos de su madre, que tiene una sonrisa de oreja a oreja. En la publicación, que ya acumula cientos de me gustas y reacciones, encontramos el comentario de Lola García, su novia, que está siendo un apoyo incondicional para él desde que decidieran iniciar su relación sentimental.

Entre los muchos mensajes que ha recibido el hermano de Isa Pantoja, destaca el de la bailarina sevillana, que le ha mandado a su chico dos corazones rojos. Un detalle que demuestra lo mucho que le apoya en este nuevo camino hacia la reconciliación con su madre. Y es ella, Lola, a quien muchos apuntan como uno de los posibles motivos por los que el dj habría decidido darle una nueva oportunidad a la cantante.

"A Lola se la ve muy humana, cariñosa y buena gente", "ahora estás en una muy buena compañía", "haces muy buena pareja", "Lola te está haciendo ver las cosas buenas", comentan los usuarios de las redes sociales, que creen que la artista andaluza tiene mucho que ver en esta nueva etapa de Kiko RIvera junto a su madre, Isabel Pantoja.