El marido de Tamara Falcó prepara en Madrid un lujoso club exclusivo al más puro estilo neoyorkino

Íñigo Onieva está colaborando junto a Cristiano Ronaldo en un proyecto que arrasará por la capital: un lujoso club exclusivo que imita las ambientaciones de los repartidos por otras ciudades como Londres o Nueva York.

El marido de Tamara Falcó inaugurará un el club con una regla de oro: está totalmente prohibido el uso del teléfono móvil, así como también queda restringida la toma de fotografías. La exclusividad, el lujo y el público selecto marcarán el sello propio del club privado, que se llamará Vega Members Club.

Los detalles del club exclusivo de Íñigo Onieva

Según hemos podido ver en 'El tiempo justo', Íñigo Onieva planea la puesta en marcha del club privado de la mano de su mujer y del futbolista multimillonario Cristiano Ronaldo. La estética se mantendrá en línea con la de otros clubes como el Soho House de Nueva York, al que acuden personajes tan populares como Leonardo Di Caprio o Taylor Swift.

Unos 1.000 metros cuadrados y una decoración similar al del apartamento neoyorkino de los años 50 serán las principales características que diferenciarán el Vega Members Club de otras salas como el Forbes House, ubicado también en Madrid.

Ahora, Íñigo Onieva se enfrentará a otros competidores que buscan que Madrid sea la capital europea de referencia en clubes de lujo. La exclusividad, como decimos, llega hasta el punto de que todos los socios del club deberán ser invitados por sus fundadores. Esta premisa, sumida a la de la restricción de los teléfonos móviles, serán clave para que se pueda disfrutar del ocio en el Vega Members Club.