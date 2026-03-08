Muere la influencer Stephanie Buttermore a los 36 años de forma repentina

Se desconocen las causas de la muerte de la joven influencer que acumulaba casi un millón de seguidores en YouTube

Muere en una accidente una influencer de 25 años y su padre fallece también al ver los restos de su motocicleta siniestrada

La influencer de fitness y doctora de investigación de cáncer, Stephanie Buttermore, ha muerto de forma repentina a los 36 años. La noticia ha sido confirmada por su prometido Jeff Nippard a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Buttermore llevaba 10 años de relación con el influencer Jeff Nippard. La pareja se comprometió en 2022 y compartía su vida personal y profesional en redes sociales.

De momento, se desconocen las causas de la muerte de la joven influencer que acumulaba casi un millón de seguidores en YouTube. El comunicado de su prometido describe que su fallecimiento ha sido repentido pero no dado más información. La familia y el equipo de Nippard han solicitado respeto a su privacidad en este momento y han desactivado la opción de comentarios en las publicaciones donde han anunciado el deceso.

La joven abordaba temas de nutrición y fitness en redes sociales

Stephanie Buttermore era influencer pero también tenía un doctorado en Patología y Biología Celular, con especialización en los mecanismos moleculares que impulsan la progresión del cáncer de ovario. Durante su carrera, estudió esta enfermedad antes de dedicarse a la creación de contenido digital.

En sus publicaciones abordaba temas de nutrición y fitness desde una perspectiva científica. La influencer compartía también sus problemas personales con los trastornos alimenticios y problemas de salud mental. Su mayor reconocimiento llegó con su desafío 'All In', donde documentó su proceso de consumir más de 10,000 calorías al día para promover un aumento de peso saludable en mujeres y fomentar la positividad corporal.

Se alejó de las redes sociales porque tenía una mejora en su salud mental

Buttermore se alejó de las redes sociales en marzo de 2024. En su última publicación, explicó que esta decisión respondía a una mejora significativa en su salud mental. Explicó a sus seguidores que se había enfrentado a episodios de ansiedad que calificó como "debilitantes" y que alejarse de las plataformas digitales le había ayudado a superarlos.

Su última aparición pública en redes fue una fotografía que Nippard compartió el Día de San Valentín de este año, donde ambos aparecen juntos. Muchos usuarios y amigos han llenado de mensajes de condolencia la cuenta de la joven influencer, sobre todo en la publicación sobre el Día del Amor y la Amistad. “El cielo ganó un ángel increíble. Alguien que se preocupaba profundamente por los demás. Rezando por ti, Jeff, y por su familia”, escribió la también influencer Buff Bunny.

“Lo siento muchísimo. Seguí a Stephanie durante años, qué alma tan hermosa. Rezando por ti y tus seres queridos”, comentó otra seguidora. “Acababa de cumplir 36 años hace una semana... es desgarrador”, añade otro.

Una historia de amor con Jeff Nippard que empezó en 2026

Su historia con Jeff Nippard empezó en 2016, cuando Nippard envió un mensaje directo a Buttermore. "Inmediatamente formamos una amistad. Empezamos a hablar por Skype durante tres o cuatro horas todos los días durante aproximadamente un mes (sin bromear) hasta que fui a visitarla a Florida desde Canadá”, relató Nippard en un post de 2022.

Su primera cita fue un entrenamiento de hombro. “Nos llevamos como mejores amigos de inmediato porque establecimos una base de intereses y valores compartidos desde el principio”, agregó. Nippard, campeón canadiense de powerlifting y fisicoculturismo sin uso de sustancias, cuenta actualmente con más de ocho millones de suscriptores en YouTube, donde publica contenido basado en evidencia científica sobre entrenamiento.