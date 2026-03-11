Celia Molina 11 MAR 2026 - 15:34h.

El influencer estadounidense Ben Wood, que residía desde hace años en Chile, ha fallecido en el mar junto a su esposa y su padre

Estaban pasando unos días en la comuna balneario de Algarrobo, cuando intentaron salvar a una mujer que se ahogaba en el mar

La familia del influencer gastronómico Benjamín Wood, conocido como Ben Wood, ha comunicado la triple noticia de su muerte. El creador de contenido, que era de origen estadounidense pero que llevaba viviendo en Chile casi 13 años, se encontraba en la comuna del Algarrobo, Valparaíso - un reconocido balneario y "capital náutica" de Chile famoso por su tradición turística de primera categoría - cuando vieron a una mujer que, caminando por el borde de la costa, fue arrastrada por el fuerte oleaje.

Con la mejor intención del mundo, el influencer, que contaba con más de 30 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, se lanzó al mar para intentar salvar a la mujer, cuya identidad ya se ha dado a conocer. Se trataba de la abogada Patricia del Pilar Bello Labe, de 26 años, a quienes también intentaron salvar la mujer de Ben, María José Duarte Ureta (47) y su padre, Norman Ray Wood, de 77 años.

Al intentar salvar a la mujer, fueron arrastrados por el oleaje

Desgraciadamente, todos ellos fueron arrastrados también por la fuerza del mar, muriendo casi en el acto tanto la abogada, como el creador de contenido y su progenitor. La esposa de Benjamín consiguió salir del agua, falleciendo más tarde en el hospital, según informa la prensa local de Chile. Este trágico incidente tuvo lugar a las 19:00 horas del pasado lunes 9 de marzo.

La hija del influencer se pronuncia a través de su cuenta

Dos días después, la hija del influencer ha publicado una fotografía de los tres fallecidos en la cuenta de Instagram de Ben, donde ha escrito: "Hola a todos, soy la hija de Ben. Muchas gracias por sus mensajes cariñosos y llenos de amor. Mi papá fue uno de los mejores hombres que yo conocía y mi ejemplo a seguir. Él amaba a su familia, especialmente a mí, a mi hermana y a su mujer infinitamente. Todos les extrañaremos a montones y como decía mi padre, Rest in Power", ha dicho a través de un storie.

Por la misma vía, ha comunicado que pronto anunciará los detalles del triple funeral y también ha pedido a los fans del 'foodie' que le envíen "fotos bonitas y divertidas" de su padre. En los comentarios de la cuenta, sus seguidores le han dedicado las más amables palabras, describiéndole como "un hombre de buen corazón", como demostró hasta el mismo día de su muerte. Por querer salvar a una mujer, tres miembros de la misma familia terminaron pereciendo; una noticia que, sin duda, ha conmocionado a todo el país.

