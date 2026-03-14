Carlos Otero 14 MAR 2026 - 09:00h.

El actual habitante de 'Playa Destino' estuvo en 2013 en 'MyHyV', pero su salto a la fama fue por un noviazgo con Adara Molinero

Álex Ghita revela lo que Adara Molinero le decía sobre Bosco Martínez-Bordiú

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La actual edición de 'Supervivientes' ya tiene a su primer expulsado provisional: Álex Ghita. El preparador físico, que ha acaparado las primeras tramas del reality, cuenta con un pasado sentimental de lo más jugoso. Repasamos su historial amoroso: de Andrea Ferrari a Adara Molinero.

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Lo conocimos pretendiendo a Andrea Ferrari en 'MyHyV'

Fue en 2013 cuando vimos por primera vez en televisión al polémico entrenador personal. Lo hizo en el mítico dating 'Mujeres y hombres y viceversa', donde acudió para conquistar a una de las tronistas más recordadas del programa: Andrea Ferrari. Mantuvieron varias citas, pero, a pesar del interés que mostró Álex por la explosiva italiana, aquello no cuajó. Ni fueron felices, ni comieron perdices, ni batidos de proteínas, ni nada.

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La madre de su hija, con la que se lleva muy bien

Tras su aventura mediática con Andrea, llegó a su vida la relación más importante: la que tuvo con la madre de su hija. Álex nunca ha revelado su identidad, pero sí habló de ella en 'En todas las salsas' (Mediaset Infinity). "Es una mujer maravillosa que se lo ha currado muchísimo”, explicó. “El otro día la vi salir con mi hija y su nueva pareja y estuvimos hablando", añadió.

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Un 'flirt' con Carla Barber

El también exconcursante de 'GH DÚO' mantuvo una amistad con derecho a roce con Carla Barber. Su vínculo atravesó diferentes etapas a lo largo del tiempo. Aunque actualmente no conservan la cercanía de antes, Álex siempre se refiere a la doctora estética con mucho cariño.

Su truculenta historia con Adara Molinero

En 2024 su nombre empezó a sonar con fuerza por su romance con Adara Molinero. La estrella de los realities comenzó a entrenar con él y, según el propio Álex, la conexión fue inmediata. Define aquella relación como "una montaña rusa emocional". "Me dejó muy marcado", llegó a confesar.

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El entrenador afirma que Adara sentía celos de Carla Barber y que eso generó numerosos conflictos. "Quería que las chicas a las que entrenaba cambiaran su forma de vestir y se quejaba de que las tocaba para estira", contó en su 'Curva de la vida'. También explicó que, durante un viaje, Adara le dijo que "quería que fuéramos padres". Apenas seis meses después, rompieron y comenzaron a cruzarse ataques públicamente.

El enigma Frigenti

En esta historia de amores y desamores también hubo un tonteo con Miguel Frigenti. El periodista reveló en televisión que Álex se refería a él con motes cariñosos: "A mí me llamaba tigrecito, y también 'mi gordito'". Según contó Frigenti, él mismo decidió dejar de entrenar con Álex tras una única sesión porque no le convencía su método “con demasiada coquetería de por medio”.

La chica de Portugal

El verano pasado se filtraron unas imágenes de Álex disfrutando de unos días en Portugal acompañado por una joven rubia. "Siempre que conoces a alguien y conectas, hace ilusión", confirmó a Outdoor.

No dio detalles sobre ella, pero sí dejó caer que "es pronto para decir nada más, aunque de momento bien". A pesar del buen comienzo, no se ha sabido nada más de esta misteriosa compañera.