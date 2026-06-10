Lorena Romera 10 JUN 2026 - 12:52h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha estado desaparecida por un problema de salud que le ha tenido muy preocupada

Aluvión de críticas a Laura Matamoros por un comentario sobre la casita de Bad Bunny

Compartir







Laura Matamoros se sincera sobre el bache de salud que ha sufrido y por el que ha estado una semana desaparecida. La ganadora de 'GH VIP', exconcursante también de 'Supervivientes', ha reaparecido a través de su perfil de Instagram para explicar qué le ha ocurrido y por qué apenas ha actualizado su perfil. La creadora de contenido, que suele compartir su día a día con total normalidad con su casi millón de seguidores, había hecho saltar todas las alarmas con una inusual inactividad en sus redes.

PUEDE INTERESARTE Un experto en fitness analiza la rutina de entrenamientos de pilates en máquina de Laura Matamoros

Consciente de la preocupación de su comunidad, la que fuera participante de 'Supervivientes All Stars' ha dado la cara para explicar el motivo de su ausencia: un problema de salud que la ha mantenido apartada del foco público. Visiblemente recuperada, pero aún arrastrando las secuelas, la televisiva ha relatado el calvario que ha vivido estos últimos días debido a una complicación de la dolencia crónica que padece desde la infancia.

Con total naturalidad, la madrileña explicaba así su situación a través de sus stories: "Lo he pasado muy mal estos días y sigo regular... Pero la vida sigue. Voy a empezar a hacer mi vida social y laboral como antes, después de casi una semana... por no decir muerta en vida, pero bastante malita". Todo, a causa de una "crisis de asma bastante fuerte" por la que se ha visto obligada a "guardar reposo".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una baja por la que Laura Matamoros ha pedido concienciación a sus seguidores, haciendo especial hincapié en la importancia de no bajar la guardia y vigilar de cerca los síntomas. "Tened mucho cuidado porque lo he pasado bastante mal y me he asustado bastante. Tened cuidado", ha comentado, a través de su perfil de Instagram, desde donde ha reaparecido, para tranquilidad de sus seguidores.