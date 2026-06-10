Lorena Romera 10 JUN 2026 - 11:37h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha puesto unas extensiones XL y ha recibido un aluvión de críticas

El impresionante cambio de look de Claudia Chacón: "Mi peluquero lo hace todo bien"

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El paso por Honduras supone un cambio radical a todos los niveles para sus concursantes. Tras semanas de extrema supervivencia, Claudia Chacón 'ha pasado por boxes'. Tal y como ella misma ha contado a través de sus redes, visitar a su peluquero de confianza era una de las cosas que más ansiaba con su regreso a España. En la mesa de las tentaciones, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' aceptaba cortarse 20 centímetros de pelo a cambio de comida. Ahora, a su regreso en plató, la joven ha sorprendido a todos luciendo unas extensiones XL por las que ha recibido una oleada de críticas en redes sociales.

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Desde luego, la de Palma de Mallorca extrañaba su antigua cabellera, por lo que ha tardado muy poco en acudir a su peluquería para someterse a una transformación que ha dejado a todos completamente boquiabiertos. La que fuera pareja de Gilbert y se tentara con Gerard en su edición de 'LIDLT' ha optado por unas larguísimas extensiones con las que recupera la esencia con las que dio el salto a la fama.

"No tengo palabras", ha escrito la televisiva al verse en el espejo con su melena extralarga. Pero lo que ella y su peluquero esperaban que fuera un éxito rotundo en redes, se ha terminado convirtiendo en un auténtico aluvión de reproches por parte de su comunidad. En este post donde muestran el resultado final de este tratamiento, los usuarios de Instagram parecen coincidir en lo mismo: "el pelo corto le sentaba muchísimo mejor".

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"Con lo atractiva que estaba con el pelo corto... ¿por qué hace esto?", o ¿Por qué no la has aconsejado para que se dejara el pelo corto? Le quedaba muy bien". Otros, en cambio, le han sacado parecido razonables: "¡El pelo corto le quedaba genial! Era una mezcla entre Scarlett Johansson y Cameron Díaz". Pese a que algunos han intentado suavizar el golpe asegurando que "el cortito le quedaba muy bien, pero bueno, ella es guapa con todo", las opiniones más duras y directas no han tardado en llegar, cuestionando por completo el estilo de su nueva melena.

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"Ahora parece una choni", ha sentenciado alguien. Una crítica que rápidamente ha encontrado apoyo en comentarios similares como "más choni imposible". También ha habido otro tipo de comparaciones, mucho más irónicas: "Yola Berrocal, 20 años más joven". Por el momento, Claudia Chacón ha preferido hacer oídos sordos a las críticas y centrarse en lo feliz que está por haber recuperado su melena.