Carlos Otero 10 JUN 2026 - 09:00h.

Lester y Patri han vivido dos pedidas de mano, tres rupturas y dos paternidades en contextos muy diversos

Patri rompe su relación con Lester y explica los motivos

Compartir







Pocas relaciones del universo Outdoor cuentan con tantas subidas y bajadas como la historia de amor de Lester Duque y Patri Pérez. La pareja, surgida en la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’, acaba de anunciar que volverán a casarse tras divorciarse y, posteriormente, tener un segundo hijo en común. Repasamos los hitos de su vida en pareja.

Un amor fruto de la tentación infiel

PUEDE INTERESARTE Lester Duque carga contra Patri Pérez por contar sus problemas de pareja

El amor entre el canario y la catalana se fraguó en Villa Montaña durante la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’. Lester acudió al reality como pareja de Marta Peñate, con siete años de relación a sus espaldas, y Patri fue su tentadora. Después de una tormentosa hoguera final, ambos salieron de la mano del resort de República Dominicana. La pareja volvió al lugar de los hechos para poner a prueba su relación en ‘La última tentación’. Allí tuvieron la oportunidad de demostrar su fidelidad y de solucionar sus rencillas con Peñate.

Crisis constantes: han roto en tres ocasiones

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez y Lester Duque comunican la nueva decisión que han tomado tras su crisis

La pareja ha interrumpido su relación hasta en tres ocasiones. La primera tuvo lugar cuando abrieron una cuenta en una plataforma de contenido para adultos con el objetivo de compartir material más explícito y monetizarlo. Fue un momento muy controvertido que puso a prueba su relación en sus inicios, con críticas externas y discusiones internas sobre límites y exposición pública que acabaron por romper la relación.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La segunda gran crisis llegó en 2022. El nacimiento de su primer hijo los llevó a una situación límite: discusiones constantes, falta de comunicación, tensiones derivadas de la convivencia y caracteres difíciles de encajar en el día a día. La tercera desembocó en su divorcio. Tras meses de tensión acumulada y discusiones diarias, la pareja anunció entre lágrimas su separación en abril de 2025. Vendieron la casa y todo parecía indicar que era el final.

La sorprendente reconciliación

Lo curioso de una relación tan intensa es la capacidad de recomponerse tras las crisis. La última reconciliación ha sido la más sorprendente. Primero anunciaron su divorcio y, posteriormente, explicaron que estaban esperando un hijo, aunque seguían separados. Tras el parto, en el que Lester estuvo presente, retomaron la relación y la convivencia.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El aborto gemelar de 2021

Uno de los momentos más complicados de su vida en común tuvo lugar en 2021. Al poco tiempo de instalarse juntos en Lanzarote, Patricia anunció que estaba embarazada de gemelos. Lamentablemente, la felicidad se truncó a los pocos días cuando sufrió un aborto. Según sus propias palabras, ambos atravesaron entonces uno de los peores momentos de su relación, agravado por las críticas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaban la veracidad de lo que estaban viviendo.

La primera boda

La primera boda tuvo lugar en julio de 2022. Se convirtieron en marido y mujer en una ceremonia religiosa celebrada en Gran Canaria. Fue un enlace íntimo al que acudieron únicamente familiares y amigos cercanos. El novio llegó al templo en un coche de época, vistiendo un chaqué azul marino, chaleco claro y corbata de flores en tonos azules. Patricia lució un vestido de corte princesa, con la espalda al descubierto y una falda voluminosa de amplia caída y larga cola.

Destacaba también su pronunciado escote y un cinturón de pedrería. Completó el look con una tiara de brillantes y un velo de varios metros. “El día de la boda fue mágico, puedo decir que fue un día que no me cansaría de repetir”, aseguró tiempo después Patricia en su canal de Mtmad.

Las dos pedidas de mano: Andorra y la playa

La primera pedida de mano tuvo lugar en la Navidad de 2021 en Andorra. Lester sorprendió a Patri en un entorno nevado, hincando la rodilla y entregándole un anillo con un llamativo diamante que generó numerosos comentarios en redes. La segunda se ha producido recientemente. Lester organizó una sorpresa romántica durante un paseo familiar por la playa con sus hijos, Río y Cala. Le tapó los ojos a Patri, escribió en la arena “¿Quieres casarte conmigo?”, se arrodilló y le mostró un anillo de diamantes.

Sus dos hijos

Lester y Patri viven la paternidad entre la ilusión, el cansancio y el aprendizaje. Río, su primer hijo, nació hace tres años y cambió por completo su vida. Con la llegada de Cala, su segunda hija, el desgaste ha sido mayor. En esta etapa, Lester se ha mostrado más implicado en los retos cotidianos de la crianza.