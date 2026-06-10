Isaac Torres dedica unas inesperadas palabras a Lucía Sánchez

Lorena Romera 10 JUN 2026 - 17:32h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho un directo en Instagram en el que se ha dirigido a la madre de su hija

Isaac Torres se sincera y habla de su terapia psicológica: "Llevo años acumulando mucho dolor"

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Isaac Torres le ha dedicado a Lucía Sánchez unas inesperadas palabras. Hace unos días, el que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' anunciaba el cambio que quería hacer a nivel mediático. A medio de su terapia psicológica, Lobo ha hecho un directo en Instagram en el que se ha dirigido a la madre de su hija Mía, de dos años. Unas palabras que han pillado de manera desprevenida a los seguidores de la pareja, que hacía algún tiempo que no tenía una interacción como esta.

En este momento, ambos protagonistas se encuentran prestando especial atención a la salud mental. Hace algunas semanas, la gaditana reflexionaba sobre lo mucho que tenía que agradecer a su psicóloga, a la que lleva acudiendo desde hace casi cuatro años, coincidiendo con su primera ruptura sentimental. "Lleva conmigo casi cuatro años y he salido de muchas cosas con su ayuda", expresaba.

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Ahora ha sido el catalán el que ha comenzado una terapia psicológica tras años "acumulando dolor", especialmente a raíz de su salto a la fama. Sin embargo, este proceso de sanación personal no parece haber cambiado su postura respecto a su ex. En un live a través de su perfil de Instagram, el catalán ha respondido a las preguntas sobre la de Cádiz: "No, yo no quiero volver con Lucía. Ella que haga su vida. Le deseo todo lo mejor, pero lejos".

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Con estas palabras, Lobo no solo ha aprovechado para zanjar cualquier rumor sobre una posible reconciliación sentimental entre ellos -a pesar de que ella hace tiempo que rehízo su vida y tiene nueva pareja-, sino para aclarar sus responsabilidades como padre: "Por supuesto, todos los meses paso manutención. Y si no, se lo preguntáis a su madre".