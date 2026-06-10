Isaac Torres dedica unas inesperadas palabras a Lucía Sánchez
El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho un directo en Instagram en el que se ha dirigido a la madre de su hija
Isaac Torres se sincera y habla de su terapia psicológica: "Llevo años acumulando mucho dolor"
Isaac Torres le ha dedicado a Lucía Sánchez unas inesperadas palabras. Hace unos días, el que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' anunciaba el cambio que quería hacer a nivel mediático. A medio de su terapia psicológica, Lobo ha hecho un directo en Instagram en el que se ha dirigido a la madre de su hija Mía, de dos años. Unas palabras que han pillado de manera desprevenida a los seguidores de la pareja, que hacía algún tiempo que no tenía una interacción como esta.
En este momento, ambos protagonistas se encuentran prestando especial atención a la salud mental. Hace algunas semanas, la gaditana reflexionaba sobre lo mucho que tenía que agradecer a su psicóloga, a la que lleva acudiendo desde hace casi cuatro años, coincidiendo con su primera ruptura sentimental. "Lleva conmigo casi cuatro años y he salido de muchas cosas con su ayuda", expresaba.
Ahora ha sido el catalán el que ha comenzado una terapia psicológica tras años "acumulando dolor", especialmente a raíz de su salto a la fama. Sin embargo, este proceso de sanación personal no parece haber cambiado su postura respecto a su ex. En un live a través de su perfil de Instagram, el catalán ha respondido a las preguntas sobre la de Cádiz: "No, yo no quiero volver con Lucía. Ella que haga su vida. Le deseo todo lo mejor, pero lejos".
Con estas palabras, Lobo no solo ha aprovechado para zanjar cualquier rumor sobre una posible reconciliación sentimental entre ellos -a pesar de que ella hace tiempo que rehízo su vida y tiene nueva pareja-, sino para aclarar sus responsabilidades como padre: "Por supuesto, todos los meses paso manutención. Y si no, se lo preguntáis a su madre".