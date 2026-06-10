Jorge Moreno, pareja de Yoli, reaparece y explica cómo su vida ha cambiado drásticamente

Natalia Sette 10 JUN 2026 - 12:45h.

El marido de la exconcursante de 'Gran Hermano' ha aperecido con una imagen completamente renovada y explica el por qué

Yoli, de 'Gran Hermano', explica a qué se dedica en la actualidad

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Jorge Moreno ha reaparecido en redes sociales con un cambio de imagen alucinante. El marido de la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha sorprendido a sus más de 79.000 seguidores subiendo un video en el explica cómo su vida ha dado un giro drástico en los últimos meses.

Su comunidad empezó a sospechar de que algo estaba pasando cuando el influencer borró todas sus publicaciones de su perfil de Instagram. Tras varios días de incertidumbre, Jorge ha vuelto pisando fuerte. El valenciano ha subido un ‘reel’ con un mensaje claro: “Estoy de vuelta, ya estoy aquí”. Pero, ¿qué ha estado haciendo todo este tiempo? ¿Por qué ha reaparecido ahora?

Jorge ha estado trabajando en su crecimiento personal y ha logrado dar un giro de 180ºC a su vida. “Os voy a contar cómo he pasado de empleado a empresario, qué he estado haciendo durante este tiempo atrás y a qué me dedico ahora”, ha dicho muy seguro de sí mismo. Acompañado de este potente mensaje, ha puesto dos imágenes en las que claramente se aprecia su gran cambio.

Cuando habla de su época de empleado, aparece la foto de un Jorge con el pelo más largo y con una camiseta verde fluorescente. Cuando aparece la palabra empresario, la apariencia es totalmente distinta. El cabello ya no lo lleva tan largo y su vestimenta ha cambiado radicalmente. Ahora lleva trajes de tonos oscuros que le dan una apariencia mucho más sofisticada.

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Si nos fijamos en su perfil de Instagram, hay un link que da pistas de a lo que se ha estado dedicando hasta ahora. El valenciano tiene una empresa constructora junto a su mujer que se encarga de hacer reformas integrales en tiempo récord y con un ajustado presupuesto. Además, tienen un grupo de Whatsapp en el que están en continuo contacto con sus seguidores para ayudarlos a invertir.

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Por otro lado, Jorge tiene otra empresa que promete ayudar a los negocios con la captación de nuevos clientes. Con estas pistas, todo apuntaría a que el influencer quiere enseñar a todos sus seguidores cómo ha logrado tener empresas de éxito en tan poco tiempo. Su comunidad se ha volcado de lleno en comentarios expectantes de ver lo que Jorge tiene para ellos.