Berto González 15 MAR 2026 - 10:00h.

La concursante de 'Supervivientes' vive en un piso de obra nueva en Madrid, decorado en estilo moderno con detalles en rosa

Caballos, moda y un pasado amoroso turbulento: la vida de Maica Benedicto antes de 'Gran Hermano'

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Maica Benedicto ha viajado hasta los Cayos Cochinos para convertirse en una de las concursantes de 'Supervivientes 2026' y enfrentarse a todos sus miedos. Mientras la vemos luchar contra los retos de la isla, en Madrid deja su refugio personal: un piso de estilo moderno, con una decoración nórdica y pequeños detalles en rosa que reflejan su personalidad.

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Una vivienda situada en una urbanización de lujo

El piso de Maica Benedicto destaca por su arquitectura contemporánea y su línea moderna. Se trata de una construcción reciente, con acabados de lujo, predominio del blanco y una distribución práctica que aprovecha al máximo la luz natural. Desde el exterior se aprecia que pertenece a una urbanización de lujo con una decoración muy definida, con amplias zonas ajardinadas y una gran piscina comunitaria rodeada de césped y cerramiento acristalado.

En el interior predominan los tonos neutros en paredes y suelos, lo que aporta una mayor sensación de amplitud. La vivienda presenta una distribución abierta en la zona de día, donde cocina y salón comparten el mismo espacio, mientras que el dormitorio y el baño mantienen un estilo más minimalista. Maica ha ido incorporando el mobiliario de forma progresiva desde su llegada a la vivienda en septiembre del año pasado, mezclando piezas funcionales con otras más decorativas que introducen matices en tonos rosas en textiles y complementos como en cojines, marcos de fotos y flores.

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Además de la piscina exterior de grandes dimensiones, la urbanización de Maica Benedicto dispone de pista de tenis y gimnasio, algo que encaja a la perfección con su estilo de vida. Las zonas comunes están cuidadas y refuerzan la sensación de vivir en un entorno cómodo, actual y de calidad, dentro de la ciudad de Madrid.

Un salón en tonos rosas, cocina funcional y terraza exterior

El salón es uno de los espacios más destacados de la vivienda. Aquí los tonos rosas adquieren protagonismo a través de las sillas tapizadas en un suave color rosa maquillaje y de los cojines de pelo en rosa pastel que descansan sobre un amplio sofá beige de líneas rectas. Frente a él, una mesa de centro y una mesa de comedor con superficie de mármol blanco aportan elegancia y sofisticación a la estancia. Un espejo de gran tamaño con forma redondeada amplía visualmente el espacio del salón y refleja la luz que entra por los ventanales. La zona de comedor se encuentra en la misma estancia entre el salón y la cocina, con una mesa de mármol veteado y sillas rosas que combinan a la perfección con los textiles del salón. Sobre la mesa, pequeños jarrones decorativos completan la decoración. La iluminación es cálida y se suma a la luz natural que entra durante el día, creando un ambiente muy acogedor.

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La cocina mantiene la línea moderna del resto de la casa, tal y como Maica Benedicto mostró en su canal de mtmad 'Obvio microbio'. Está equipada con mobiliario blanco de acabado liso haciendo contraste con los armarios inferiores en color negro, y electrodomésticos integrados. La encimera de neolith blanco y la distribución en forma de "L" optimizan el espacio. Sobre el fregadero, hay una pequeña ventana horizontal que permite una mayor entrada de luz natural.

El dormitorio principal sigue la misma línea minimalista y en tonos rosas del resto de la casa, apuestando por una base clara con textiles suaves. En él aparecen detalles como fundas de almohada de seda en tono rosa empolvado, que aportan un matiz de estilo romántico.

La cama cuenta con un cabecero traslúcido de estilo moderno y líneas rectas decoraco con tres cuadros con láminas pintadas en tonos rosas que ayuda a mantener el estilo decorativo de la estancia. El piso dispone de un único baño, ya que se trata de una vivienda para una sola persona, y cuenta con ducha con mampara de cristal y ducha de hidromasaje, sanitarios blancos y revestimientos neutros. Es un espacio práctico, pensado para el día a día, donde la funcionalidad es la protagonista.

Además, el piso cuenta con un pequeño espacio exterior que es uno de los puntos fuertes de la vivienda: su terraza. Desde ella se perciben las vistas al interior de la urbanización y a los edificios de diseño contemporáneo que la rodean. La barandilla de lamas blancas proyecta sombras geométricas sobre el suelo cuando el sol incide directamente, creando un juego visual muy original. Es un espacio que permite disfrutar del aire libre sin salir de casa, reforzando la sensación de amplitud y conexión con el exterior.