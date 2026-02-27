La preparación física de Maica Benedicto antes de ‘Supervivientes’: así son sus entrenos

Natalia Sette 27 FEB 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' enseña cómo está fortaleciendo su cuerpo días antes de viajar a Honduras

Maica Benedicto se somete a una operación que le cambiará la vida

Maica Benedicto está a punto de embarcarse en la mayor aventura de su vida . La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ pone rumbo a ‘Supervivientes’ en muy pocos días y ha querido compartir con sus seguidores cómo está pasando sus últimos días. La influencer no para de entrenar y enseña sin filtros cómo va su preparación física.

Dispuesta a darlo todo en Honduras, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ se está esforzando por obtener un buen físico para soportar la dureza de las pruebas. Para ello, cuenta con un entrenador personal que la ayuda a dar lo mejor de sí. “Mi avión se retrasó y llegué súper tarde pero esta mañana no hay excusas”, ha puesto a través de sus ‘stories’.

En el video se ve cómo hace todo tipo de ejercicios para ejercitar el cuerpo entero. Empieza con un hip thrust, uno de los mejores ejercicios para fortalecer el glúteo. Continúa haciendo remo de espalda para trabajar el grosor de la espalda fortaleciendo el dorsal ancho. Sigue con sentadillas búlgaras con peso, otro ejercicio de glúteo muy bueno para mejorar el equilibrio.

Y no acaba ahí. La creadora de contenido enseña también cómo hace press militar tumbado para fortalecer la parte frontal del hombre. Unas elevaciones laterales con mancuernas para mejorar la anchura de hombres. En este punto del entrenamiento a la exconcursante de ‘Gran Hermano’ se le ve cansada pero con fuerza para un par de ejercicios más.

Maica termina haciendo arrastre de trineo, un ejercicio bastante completo y funcional y battle ropes en sentadillas para terminar. No cabe duda que la murciana se está esforzando al máximo para aguantar en ‘Supervivientes’. La influencer le agradece a su entrenador todo el apoyo y la dedicación. “Gracias a Jesus por motivarme tanto. Eres el mejor”, ha escrito también en el video.

Además del entrenamiento, la ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ muestra el antojo que tuvo días antes de viajar a Honduras. “Hoy tenía antojo de poke. Disfrutando mis últimos días de comida ilimitada”, ha puesto en la foto. Los nervios se van apoderando de ella según se acerca el gran momento aunque con muchas ganas de empezar la aventura.