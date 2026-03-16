Lidia González 16 MAR 2026 - 11:39h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el complicado momento que vive tras convertirse en madre por segunda vez

La madre de Patri Pérez opina sobre su reconciliación con Lester Duque

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Patri Pérez ha querido compartir con todos sus seguidores el duro momento que está viviendo después de convertirse en madre por segunda vez. Después de explicar la crisis que está viviendo con Lester Duque, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el gran problema que tiene tras su segunda maternidad. La influencer se abre en canal y cuenta cómo se siente al respecto. ¡Dale al play para ver lo que le ocurre, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Me afecta”, comienza asegurando la creadora de contenido al hablar de la realidad que está viviendo. Tras tatuarse la cara de su hija Cala en el brazo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido explicar todo lo que está viviendo y se sincera como nunca: “Hasta ahora tenía mucho miedo, me he vuelto mucho más dependiente”.

Patri Pérez habla de las discusiones que está teniendo con Lester Duque

Patri Pérez ha decidido sentarse frente a las cámaras de mtmad para hablar sobre el punto en el que se encuentra con Lester Duque tras haber decidido darse una segunda oportunidad. La influencer ha recordado lo mucho que sufrió antes de divorciarse de él, una situación a la que no está dispuesta a regresar. Por ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de las discusiones que está teniendo con él y desvela si se parece al momento que vivió con él hace unos meses: “Hemos tenido discusiones fuertes”.

Patri Pérez regresa, una semana más, dispuesta a contar la realidad de su vida y mostrar los complicados momentos que está viviendo actualmente. Además de hablar sobre la difícil situación que atraviesa su relación con Lester Duque o sus problemas con él, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ acude a una tarotista para que le ayude a saber cómo va a ser su futuro con él. ¡No te pierdas todo lo que le ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!