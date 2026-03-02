Lidia González 02 MAR 2026 - 11:35h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara cuánto gana al mes y confiesa si las redes sociales son su única fuente de ingresos

Patri Pérez llega pisando fuerte para resolver una de las principales dudas de sus seguidores y hablar sobre un tema que suscita mucho interés. Después de hablar sobre su situación actual con Lester Duque tras su divorcio y posterior reconciliación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su situación económica. Sin esconder nada, la creadora de contenido desvela el dineral que gana al mes y hace cuentas sobre sus gastos. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La influencer se muestra muy transparente para dar cifras exactas tanto de todo lo que tiene que pagar al mes como de lo que ingresa. Después de enseñar su realidad como madre, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela a qué destina la mayor parte de su dinero: “Me da ansiedad de pensarlo”.

Ahora que Patri y Lester han vendido su casa, la creadora de contenido se sincera sobre la gran inversión que están haciendo en su nueva vivienda, habla sobre su nueva realidad financiera. La influencer desvela cuánto paga de alquiler y en cuánto se ha quedado su nueva hipoteca. Sin palabras después de hacer el gran cálculo, confiesa: “Es muchísimo dinero”.

Patri Pérez desvela cuánto dinero gana al mes

Patri Pérez sabe que la situación económica de los personajes públicos es un tema que llama mucho la atención en la audiencia y, por eso, llega para contarlo todo. Dispuesta a hablar más claro que nunca, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cuánto dinero gana mensualmente. Además, confiesa si su trabajo en redes sociales es su única fuente de ingresos.

Patri Pérez se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar sin tapujos sobre su situación económica. Ahora que ha tenido una hija y se ha inmerso es una importante compra, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si está atravesando un buen momento económico. Además, desvela lo máximo que le han llegado a pagar por una campaña publicitaria. ¡Dale al play y no te pierdas nada!