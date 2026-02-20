Lidia González 20 FEB 2026 - 16:48h.

La madre de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo ve a la pareja en la actualidad tras los problemas que han tenido

Patri Pérez anuncia que ha vendido su casa en común con Lester Duque

Patri Pérez sorprendía a todos sus seguidores al darse una nueva oportunidad con el padre de sus hijos, pero no fueron los únicos sorprendidos. Después de contar el accidente que ha tenido su hijo Río en la celebración de su cumpleaños, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a las cámaras con su madre, quien opina sobre su reconciliación con Lester Duque. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“No me pareció bien porque te vi sufrir”, comienza asegurando. Como la propia creadora de contenido ha admitido, ha pasado por momentos muy duros en su relación, situaciones que le cuesta mucho olvidar a su familia: “Eso deja huella”. La influencer ha explicado cómo le contó la noticia, ya que tardó mucho tiempo en compartirla.

Ahora que ha pasado el tiempo y han vuelto a convivir junto a sus dos hijos, la madre de la catalana confiesa cómo ve a la pareja en la actualidad. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ también se ha sincerado sobre le punto en el que se encuentra su relación después de todo lo que ha ocurrido entre ellos.

