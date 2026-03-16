Este lunes, 16 de marzo, la artista catalana da el pistoletazo de salida a su gira más ambiciosa subiéndose al escenario del LDLC Arena de Lyon

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Rosalía nunca empieza una gira, sino una era. Este lunes, 16 de marzo, arranca su 'Lux Tour' en Lyon, y como ya ocurrió con 'El mal querer Tour' y después con 'Motomami World Tour', se espera que sea todo un fenómeno musical. Pero ahora la artista se adentra en una nueva declaración artística. Y esta vez todo apunta a que será el tour más grande y ambicioso de su carrera.

Desde que anunció la gira, la intéprete de 'Berghain' ha ido dejando pequeñas pistas que permiten intuir la dirección del espectáculo, y lo poco que se sabe del tour sugiere que será la producción más compleja de su trayectoria. No solamente en términos de presupuesto, sino en la intención, con un universo escénico más rico, más visual y más inmersivo.

Esta noche, la catalana subirá al escenario del LDLC Arena de la ciudad francesa y, con micrófono en mano, desvelará todas las sorpresas que se ha guardado del tour. Los días 18 y 20 de marzo se desplazará al Accor Arena de París, y no será hasta el 30 y 31 de marzo cuando actúe en Madrid.

Ante la cuenta atrás, y a escasas horas del pistoletazo de salida de la actuación, esto es todo lo que se sabe sobre 'Lux Tour' y todas las incógnitas que rodean a los shows de la cantante.

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Todo lo que se sabe

Tal y como confesó la propia catalana a la revista 'Dazed', "es un reto traducir una propuesta musical tan maximalista a valores escénicos, pero me divierto experimentando con eso". Asimismo, aseveró que le "encanta" recurrir a lo "operístico, el drama, alguna peluca aquí y allá y un poco de fantasía", algo a lo que recurrirá en sus conciertos.

Sin embargo, aclaró: "No quiero prometer demasiado ahora mismo porque todavía estoy ensayando y en ese proceso de prueba y error, y ya veremos cómo termina todo".

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Para Rosalía, "vale la pena" arriesgarse y dejar atrás sus anteriores propuestas artísticas simplemente por el hecho de "compartir con mis fans e intentar tener suerte y encontrar la verdad en el escenario".

Esa 'evolución' tiene lógica echando la vista atrás: su reinvención personal. Nunca ha repetido fórmula. Cada etapa parece responder a una pregunta distinta. 'El mal querer' transformó el flamenco, y 'Motomami' rompió las estructuras del pop. 'Lux' parece ser el momento en el que todas esas ideas se expanden hacia algo más grande.

Quizá por eso el secretismo es mayor que nunca, intentando preservar el efecto sorpresa y dando información a cuentagotas. Eso también forma parte del espectáculo.

Aunque sus últimas apariciones han dejado claro su cambio de estética: más depurada y monumental. Menos guiños al 'sportswear' y más referencias a volúmenes escultóricos y religiosos, intentando plasmar la divinidad, como si quisiera construir una iconografía nueva alrededor de esta etapa.

La cantautora ya lo dejó claro el pasado mes de febrero en la revista 'Elle', subrayando que se trata de "una gira diferente a todas las que he hecho. Es muy desafiante".

En su caso, ha requerido "mucho esfuerzo mental, emocional y físico, mucha disciplina y compromiso, y lo hago con todo mi corazón". Y añadió: "Al final del día, intento vivir prestando atención a los detalles y poniendo cariño en cada detalle, porque eso es lo que realmente me impulsa a seguir adelante".

Las incógnitas

Ahora, muchos de sus fans se pregunta si, al igual que su estética y su música ha evolucionado, cambiará también las reglas de cómo puede ser un concierto en 2026. Y es que ni ella, ni su equipo, ni la productora que organiza la gira, Live Nation, han publicado el escenario oficial de las actuaciones.

Algunos usuarios de las redes sociales compartieron que se había filtrado el plano del escenario, indicando que los conciertos se desarrollarán en un escenario principal y otro secundario situado justo detrás.

Tal y como se apreciaba en las capturas, el principal tendría forma de un semicírculo situado en el fondo de la pista, el espacio habitual del escenario, y el secundario tendría una forma de cruz. Sin embargo, estos planos no han sido confirmados.

"Puedo decir que definitivamente habrá experimentación, y ojalá rigor y alegría al mismo tiempo. Va a ser muy diferente a la gira de Motomami", apuntaló Rosalía a 'Vogue'.

Otra de las grandes incógnitas del 'Lux Tour' es el repertorio, del que no se conoce nada oficialmente. Está claro que presentará su álbum 'Lux' en directo, pero se desconoce qué canciones escogerá o si cantará todas. También si añadirá otros temas de su carrera al 'setlist'. Habrá que esperar hasta la noche de este 16 de marzo, cuando todos los detalles saldrán a la luz.