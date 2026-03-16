Rosalía deslumbra en Lyon en el estreno de 'Lux Tour': ópera, ballet y lujuria en cinco actos

Alberto Rosa 16 MAR 2026 - 23:30h.

La artista arranca su esperada gira mundial, que la llevará por 17 países en un total de 42 conciertos

La gran noche de Rosalía en los Premios BRIT 2026: de la dedicación a su madre o su peculiar 'rave' a ritmo de 'Berghain' sobre el escenario

Compartir







Rosalía ha comenzado este lunes su esperado ‘Lux Tour’, la gira mundial con la que la catalana llevará su último trabajo a un total de 17 países en 42 conciertos. Lyon, Francia, ha acogido el primer espectáculo de esta ambiciosa gira a la que no le faltan detalles.

Dividido en cinco actos, y con un total de 24 canciones en el repertorio, Rosalía ha arrancado la gira de ‘Lux’ entre una enorme expectación. Un escenario principal con un enorme lienzo en blanco y otro en forma de cruz para la orquesta en directo componen el espacio del espectáculo. En frente, 16.000 personas que se han entregado al show de la catalana.

PUEDE INTERESARTE Rosalía aparece por sorpresa en el partido Barça-Atlético: las imágenes de la artista animando a su equipo junto a su hermana

La artista ha comenzado con ‘Sexo, violencia y llantas’, para dar paso después a ‘Reliquia’, ‘Porcelana’, ‘Divinize’ o ‘Mio Cristo Piange Diamanti’. Una noche en la que han sonado por primera vez en directo algunas de las canciones más comentadas del último trabajo de la catalana de 33 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El LDLC Arena de Lyon ha servido a Rosalía para presentar su nueva apuesta escénica, llena de detalles y simbolismo entre sus canciones. Además de presentar los temas de su último álbum en directo, la catalana ha recuperado éxitos de otros trabajos como la pegadiza ‘Saoko’, de ‘Motomami’.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Con ella, ha aparecido subida a hombros de un bailarín de su elenco y caracterizada de María Antonieta. Un espectáculo de los más envolvente y lleno de coreografías hipnóticas que han combinado canciones de lujuria con otras más espirituales y sobre Dios.

Desde que anunció la gira, la intéprete de 'Berghain' ha ido dejando pequeñas pistas que permiten intuir la dirección del espectáculo, y lo poco que se sabe del tour sugiere que será la producción más compleja de su trayectoria. No solamente en términos de presupuesto, sino en la intención, con un universo escénico más rico, más visual y más inmersivo.Tras su paso por el LDLC Arena, la catalana se desplazará al Accor Arena de París, y no será hasta el 30 y 31 de marzo cuando actúe en Madrid.