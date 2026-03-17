Detenido el rapero italiano Baby Gang por posesión ilegal de armas, robo y lesiones

La operación, coordinada por la Fiscalía de Lecco (norte), estaba centrada en investigar el "entorno criminal" del músico de 24 años

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La policía italiana ha detenido este martes al rapero Zaccaria Mouhib, conocido artísticamente como Baby Gang, acusado de delitos de tenencia ilícita de armas de guerra, robo agravado y lesiones, además de estar investigado por agresiones a su pareja.

La operación, coordinada por la Fiscalía de Lecco (norte), estaba centrada en investigar el "entorno criminal" del músico de 24 años, que ya fue detenido en septiembre de 2025 y acumula antecedentes por posesión de armas y por participar en un tiroteo.

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El artista de origen italo-marroquí es conocido por su carrera en el trap, con canciones que superan los 100 millones de reproducciones y colaboraciones internacionales, entre ellas con el español Morad.

Las autoridades acusan a Mouhib de liderar una estructura que utilizaba armas de fuego para realizar "rondas punitivas" e intimidar a grupos rivales en la región de Lombardía (norte), informaron los carabineros (policía militarizada italiana) en un comunicado.

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Entre los episodios más graves que se le imputan destaca un asalto ocurrido el pasado 15 de junio en Calolziocorte (norte), cuando el cantante y otros cinco acompañantes habrían rodeado y golpeado brutalmente a tres ciudadanos rumanos frente a su domicilio.

Liderar una estructura que utilizaba armas de fuego

Asimismo, las pesquisas revelaron la "conducta violenta y de abuso" del músico hacia su pareja, una joven italiana de 22 años. Según los carabineros, la mujer era sometida a "vejaciones cotidianas de naturaleza psicológica y física" que culminaron con una agresión en la que Mouhib le golpeó repetidamente en el rostro hasta fracturarle el tabique nasal y después expulsarla de casa.

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La policía sostiene además que Mouhib evidenció una "total indiferencia" a las prescripciones impuestas de vigilancia especial, así como una "falta de escrúpulos al cometer delitos". En septiembre de 2025 fue detenido en Milán por tenencia ilegal de armas, tras hallarse una pistola en el hotel donde se alojaba y otras dos en su domicilio. Además, ya había sido condenado a dos años y nueve meses de prisión por un tiroteo ocurrido en 2022 en Corso Como, en Milán.