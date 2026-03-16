Celia Molina 16 MAR 2026 - 12:28h.

La colombiana acudió a la fiesta posterior a la entrega de los Premios Oscar, donde apareció con un llamativo corte de pelo

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El pasado domingo 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles acogió la 98º edición de los Premios Oscar, en la que 'Una batalla tras otra' se proclamó como la gran triunfadora de la noche. La apuesta española - 'Sirat', película dirigida por Oliver Laxe que narra la búsqueda de un padre cuya hija ha desaparecido tras una rave en el sur de Marruecos - no consiguió hacerse con la preciada estatuilla, siendo la noruega 'Valore sentimental' la cinta que se ha llevado el Oscar a la Mejor Película Internacional.

Tras la entrega de premios, como cada año, se celebró una gran fiesta post-gala, a la que acudieron otros muchos personajes del mundo del espectáculo. Entre ellos, se encontraba la cantante colombiana Karol G, que apareció en la alfombra roja de la fiesta con un nuevo y llamativo look. La artista, después de haber teñido su melena de múltiples colores como el azul, el rojo o el rosa, ha decido cortar por lo sano y apostar por un sorprendente corte BOB, como hiciera también la actriz Millie Bobby Brown una vez que terminó la emisión de la última temporada de la serie 'Stranger Things'.

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Karol G lució un vestido hecho de yeso pintado al óleo

Como vestido, Karol G eligió un diseño de la firma francesa Ahi Studio, la misma que eligió Margot Robbie durante la promoción de su última película de época 'Cumbres Borrascosas'. La cantante apostó así por un vestido de estilo cortesano hecho de yeso pintado al óleo, que le daba un aspecto escultural. La prenda constaba de un escote 'palabra de honor' encorsetado y una falda corta en la parte delantera, que derivaba en una gigantesca cola también con estilo de estatua.

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Su gran reaparición tras el escándalo de su hermana

Así, la colombiana ha reaparecido en un gran evento tras la polémica protagonizada por una de sus hermanas, Verónica Giraldo, que todavía se encuentra inmersa en un complicado proceso por la custodia de su hija. Según publicó ella misma en sus redes sociales, Verónica acusó a su exmarido, del que se está separando, de prohibirle el contacto con su hija pequeña, que quedó temporalmente al cargo de sus padres. Por ello, la hermana de la cantante se presentó en la casa familiar, que estaba cerrada a cal y canto, gritando, rompiendo cristales y acusando a su propio padre de malos tratos a su madre, con el fin de que le devolvieran a su hija.

La autora de 'Si antes te hubiera conocido' nunca se pronunció personalmente sobre este tema. En su lugar, habló otra de sus hermanas, Jessica, al emitir un comunicado en sus redes sociales: "Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad ahora es que Verónica reciba el apoyo y atención que necesita y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía respeto y comprensión, mientras enfrentamos esto en familia", dijo en su cuenta de Instagram para zanjar tan delicado asunto.