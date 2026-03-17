Los tres hijos del escritor han asumido poco a poco las responsabilidades relacionadas con la conservación de su obra y la gestión de sus derechos

Varias mujeres, un amor platónico, tres hijos y un puñetazo a otro Nobel: el entorno de Mario Vargas Llosa, fallecido a los 89 años

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Casi un año después de la muerte de Mario Vargas Llosa, su familia ha comenzado a ordenar definitivamente la gestión de su patrimonio. Ahora, su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa, ha asumido el papel central en la administración del legado del escritor.

Tras la muerte del Nobel el 13 de abril del año pasado a los 89 años, sus tres hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana, fruto de su matrimonio con Patricia Llosa, han ido asumiendo poco a poco las responsabilidades relacionadas con la conservación de su obra y la gestión de sus derechos.

No ha sido hasta ahora cuando se ha conocido el nombramiento del primogénito, que también es escritor y analista político, como administrador único de la empresa Misti Copyright, la sociedad creada para gestionar los derechos de autor del escritor en España. tal y como indica 'Vanitatis'.

Esta compañía, fundada en Madrid en 2016, se encarga de administrar la explotación de la propiedad intelectual de Vargas Llosa, incluyendo la reproducción de sus obras, su distribución editorial y los usos públicos de sus textos.

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La empresa ha sido durante años la estructura clave para canalizar los ingresos de su producción literaria, y según las últimas cuentas disponibles, en 2024 facturó más de 1,2 millones de euros.

El título nobiliario

Además del control empresarial, Álvaro también ha heredado el título nobiliario que su padre recibió en 2011 de manos del rey emérito Juan Carlos I, quien le concedió el marquesado como reconocimiento a su contribución a la literatura.

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La sucesión en el título fue solicitada tras la muerte del escritor y se hizo oficial el pasado 27 de febrero de este año tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, convirtiéndose así en el segundo marqués de Vargas Llosa.

Aunque él ha asumido el liderazgo en la estructura empresarial, la herencia del escritor no ha recaído exclusivamente en él. Sus hermanos también han estado vinculados a la trayectoria de su padre.

Gonzalo ha trabajado durante años en la representación y gestión de los derechos de la obra paterna, mientras que Morgana se ha centrado en la fotografía.

El objetivo principal parece ser garantizar que la obra de Vargas Llosa siga siendo difundida y protegida con el prestigio que alcanzó en vida. Y con Álvaro al frente de la empresa que gestiona sus derechos y como nuevo titular del marquesado, la familia parece haber establecido una estructura clara para proteger la memoria del Nobel.