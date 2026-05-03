Asun Chamoso 03 MAY 2026 - 05:30h.

El ciclo formativo, que empezará el próximo curso, será de 2.000 horas en dos años

Las prácticas se harán en las funerarias municipales de Reus y Terrassa

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BarcelonaA partir del próximo curso académico, Cataluña estrenará el primer grado medio de Formación Profesional de Servicios Funerarios. Una titulación oficial para profesionalizar un sector esencial que no tiene una formación reglada. Un ciclo formativo impulsado por la Generalitat tras su creación por un decreto del Ministerio de Educación. "Vimos que el sector demanda este profesional, se impulsa la formación y es importante que personas que tienen un certificado puedan optar por la formación de un título de grado medio o alumnos que empiezan su carrera profesional", explica Francesc Roca, secretario de Formación Profesional de la conselleria de Educación. Roca destaca que han decidido ponerlo en marcha a petición del sector y también del territorio, con el apoyo de las administraciones locales como los Ayuntamientos de Terrassa y Reus, donde se impartirá el nuevo grado medio.

Será en sus funerarias municipales donde se realizarán las prácticas. Para el secretario de Formación Profesional, también es una oportunidad por la colaboración entre los docentes de los centros educativos y el sector funerario: "La importancia de que profesionales del sector estén con nuestros docentes, la importancia de que es una formación dual y que parte de las horas se harán en sus instalaciones. Hemos empezado con dos, pero creemos que saldrán más demandas".

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El grado medio es de 2.000 horas, 1.485 en un centro educativo y 515 de prácticas en un tanatorio, repartidas en dos cursos académicos, cada uno, con 30 plazas. Unos estudios para "actos de protocolo; transporte, manipulación y condicionamiento de cadáveres, restos o cenizas así como el mantenimiento básico de hornos crematorios de acuerdo con la normativa de riesgos laborales, medioambientales y sanidad mortuoria", tal como indica la web de la Generalitat.

El Institut Montserrat Roig de Terrassa será uno de los centros donde se ofrecerá y las prácticas se realizarán en Funerària de Terrassa. El nuevo grado medio se presentó en la feria Tria Futur, donde atendieron a 600 personas interesadas en cursar Servicios Funerarios. El otro será el Institut Gaudí de Reus (Tarragona), en colaboración con FuneCamp.

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La directora del Institut Gaudí de Reus, Carmen Queralt, explica que este ciclo formativo, dentro de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad, romperá tabúes. "No existía la titulación y los servicios funerarios decían que los que llegan a trabajar no tienen conocimientos específicos. Por eso, han sacado la titulación a demanda. Ahora parten de cero, y con más horas de formación podrán dar un servicio más profesionalizado", explica Queralt. Para ella, este ciclo de FP dual requiere "tener mucha sensibilidad, empatía y habilidades sociales porque lo importante es el acompañamiento".

Prácticas en taller y tanatorios

El curso arrancará en septiembre con unas 1.000 horas en diez módulos. Entre los temas, tal como detalla la directora del Instituto Gaudí, la prestación de servicios funerarios que explicará el funcionamiento de un tanatorio y el acompañamiento de las familias. Otro será el mantenimiento de las instalaciones y gestión de almacén, tanatoestética, ofimática aplicada, inglés y catalán profesional o digitalización. Y un itinerario en el que se aprende cuestiones administrativas como el convenio colectivo, hacer nóminas o prevención de riesgos.

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Como adelanto a las prácticas en los servicios funerarios municipales, Queralt avanza que están preparando un aula taller en el instituto en el que habrá un féretro, unidades de traslado, equipos de protección como guantes o mascarillas, ornamentación de cruces y flores, sudarios, material de limpieza y también de estética como ceras, látex o maquillaje.

En el segundo curso, se estudiará protocolo de ceremonias funerarias, módulo de cremación, operaciones administrativas de contabilidad, transporte, manipulación y exposición del féretro y habilidades sociales como acompañamiento en el duelo. Para acabar el ciclo, las prácticas serán en los tanatorios con 515 horas que empezarán el último trimestre del primer curso y continuarán en el segundo.

La preinscripción del grado medio de Servicios Funerarios empezará a finales de mayo.