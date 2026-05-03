Patricia Martínez 03 MAY 2026 - 06:00h.

La artista gallega ha pintado decenas de murales en ciudades de todo el mundo

Tres obras, ubicadas en Galicia, se cuelan en la final del "Mejor mural urbano del mundo 2023"

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BaionaLula Goce tiene entre sus manos estos días uno de los proyectos más importantes de su carrera como artista urbana, y no solo por el tamaño de la obra, que ocupará más de 1.400 metros cuadrados, sino porque está “en casa”, en Baiona, Vigo.

La artista ha comenzado a pintar un enorme mural en la conocida como la Doca de Baiona, el muro del espigón que abraza la bahía de la localidad y que como ella recuerda “se ve desde todas partes”. Cuando esté terminado, se convertirá en el mural urbano más grande de España.

“Es el mayor reto porque estoy en casa”, comenta. Porque la artista baionesa más internacional ha vuelto a Baiona para enfrascarse en este proyecto, y ponerle color y arte a un enorme muro de 343 metros de largo, una obra que supone más de 1.400 metros cuadrados. “Una responsabilidad tremenda”, como la define Lula Goce.

“A nivel emocional está siendo tremendo”, cuenta en una de sus pausas, “se ve desde todos lados, y es un orgullo poder pintar este espacio, no solo porque es super bonito, tiene una visibilidad increíble, pero además tiene muchas connotaciones relacionadas con mi infancia, con el pueblo, con mis vivencias aquí”, relata.

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El mural de Baiona tiene caracteristicas especiales

Lula Goce que ha aceptado como “un honor” este encargo, ha pintado decenas de fachadas y medianeras por todo el mundo, algunas de grandes dimensiones, pero esta tiene unas características especiales, por la longitud y por la ubicación.

“En Chicago pinté un mural de 1.200 metros cuadrados, yo sola, el de las Tres Reinas”, y en un pueblo de Cáceres, también hicimos toda una plaza, y otra está en la plaza da Rabadeira en Oleiros que fueron 1.300 metros cuadrados”, explica la artista, ante la que puede ser su obra más especial.

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La iniciativa nació del Concello de Baiona, con la implicación de Portos de Galicia “que ha limpiado las superficies para que tengan una buena base para arrancar”, cuenta. La fundación del Banco de Sabadell financia los trabajos y como explica la muralista “escucharon a asociaciones locales y colegios para investigar sobre el espacio, sobre cómo ha ido evolucionando y qué significa para los vecinos. Este paseo forma parte de la vida activa del pueblo”, cuenta Lula. Por eso en la obra estarán presentes esas referencias a la villa marinera, “he querido incluir todo esto, sin perder mi estilo”, detalla.

Lula no pierde el foco sobre el objetivo de su trabajo: “Quiero que la gente lo identifique como suyo, que no sea solo mi arte, esto es para quien lo va a vivir a diario”, explica.

La artista, acompañada de cuatro asistentes tiene por delante unas cuatro semanas de trabajo, aunque dependerá también de la lluvia. Primero, han tenido que preparar la muralla, con una capa de imprimación, fundamental para que se fije después la pintura al silicato, especial para un lugar “tan expuesto” como este, y para que dure mucho tiempo en condiciones adversas. El mural más grande de España podrá observarse casi desde cada rincón de Baiona, convirtiendo a esta Doca en un punto de referencia del arte pero también en un lugar que puedan disfrutar todos los vecinos.