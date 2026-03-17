Stephanie Cayo ha insistido en la importancia de ser reservada en esta etapa de su vida

Quién es Stephanie Cayo, la actriz a la que Alejandro Sanz ha besado en pleno concierto tras su ruptura con Candela Márquez

Compartir







La actriz peruana Stephanie Cayo ha roto su silencio y habla por primera vez sobre su relación con Alejandro Sanz quien habló hace poco sobre la depresión. La intérprete ha concedido una entrevista a la televisión limeña TvoLima para resaltar que "se siente tranquila". "Estoy muy bien, tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo. Es algo que quiero cuidar por lo bonito que es", ha señalado la actriz. Su relación con el cantante ha levantado una gran expectación mediática.

Stephanie Cayo no ha querido dar muchos detalles sobre su relación pero ha dejado claro que tanto ella como Alejandro Sanz están viviendo una etapa llena de amor. Así se pudo ver con ese beso que se vio hace unas semanas entre ambos y que provocó una enorme repercusión.

"He aprendido que lo mejor es ser más reservado", según Cayo

Stephanie Cayo ha insistido en la importancia de la reserva en esta etapa de su vida. Tal y como ella ha aclarado, su experiencia personal ha cambiado su forma de vivir las relaciones. "He aprendido que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo", ha reconocido.

La actriz recordó que ha pasado gran parte de su vida en pareja. "He tenido dos relaciones de 10 y ocho años en mi vida. 18 años en pareja, y luego relaciones más cortas, pero nunca habían sido del medio, con excepción de la anterior", ha destacado, en referencia a su relación con el actor Maxi Iglesias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Me he dado cuenta de que es delicado". Así lo ha confesado durante su entrevista, donde se ha sincerado sobre sus relaciones amorosas. La actriz ha reconocido que cuando la relación ocurre bajo el foco público todo cambia y no siempre es una buena opción.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La diferencia de edad, un tema polémico en su relación

La diferencia de edad entre ambos ha generado un debate en redes sociales. Alejandro Sanz tiene 57 años y Stephanie Cayo 37. Ella respondió a esta pregunta sobre su nueva ilusión con naturalidad y sin dramatizar en este aspecto. Para ella no parece tener importancia la diferencia de la edad, sino que se ha limitado al apoyo y amor que comparten.

Las declaraciones de Stephanie Cayo dejan claro que ella no tiene intención de definir su relación ni de tener unos planes a largo plazo: "Había que cuidar todos los procesos". Después de llevar años siendo amigos, la actriz y el cantante apuestan por llevar su relación de forma discreta para mantener su intimidad y disfrutar de esta etapa.

Mientras, Alejandro Sanz vive una etapa muy emotiva tras haber recibido un retrato dedicado a su madre, un gesto cargado de simbolismo y que conectaba con Alcalá de los Gazules.