La actriz sigue sin aclarar si se ha casado o no con el actor y bromea sobre las fotos virales de la supuesta boda

La historia de amor de Tom Holland y Zendaya: de conocerse en un rodaje a casarse en secreto, según su estilista

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Zendaya sigue sin poner fin a los rumores de su supuesta boda con Tom Holland. La actriz, que se ha mostrado muy reservada en lo personal en los últimos meses, lo ha vuelto a hacer en una entrevista en ‘Jimmy Kimmel Live’. Una entrevista que solo ha servido para desconcertar aún más a los fans de la actriz de ‘Euphoria’.

Cuando Jimmy Kimmel mencionó los rumores sobre el matrimonio en redes sociales, la actriz respondió con sarcasmo: “¿En serio? No he visto nada de eso”. El presentador siguió hablando con la superestrella sobre las fotos de la boda generadas por IA que circulan por Internet y que parecen “muy realistas”. “Mucha gente se ha dejado engañar por ellas mientras que yo simplemente estaba por ahí en la vida real”, dijo la actriz, que se detuvo para elogiar lo “preciosa” que fue la ceremonia.

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La ex participante de “Shake It Up”, quien ha asegurado en numerosas ocasiones que las imágenes “no son reales”, confirmó que personas que conoce cayeron en la trampa de las imágenes y estaban “enfadadas” por no haber sido invitadas a la ceremonia.

La boda de Zendaya y Tom Holland

Zendaya quiso “aclarar la situación” compartiendo un fragmento de su próxima película con Robert Pattinson, ‘The Drama’. Cabe recordar que la intérprete de 'Euphoria' fue fotografiada con una joya que muchos interpretaron como un anillo de compromiso. Ocurrió hace ya un año en los Globos de Oro, cuando desfiló por la alfombra roja con un vestido Louis Vuitton y un anillo de diamantes. Ambos confirmaron que estaban comprometidos, pero no trascendieron más detalles de la fecha de boda.

El estilista de la actriz, Law Roach, confirmó la boda el pasado 1 de marzo, en la alfombra roja de los SAG Actor Awards 2026. "La boda ya ha ocurrido, os la perdísteis", aseveraba ante los medios allí presentes. Una noticia que no ha tardado en viralizarse y con la que, a falta de la confirmación oficial de la pareja, pondría fin a meses de rumores sobre su posible boda lejos de los focos.

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Zendaya siguió luciendo su anillo, que acaparó titulares, en la Semana de la Moda de París , los Premios Oscar 2026 y otros eventos. La ganadora del Emmy y Holland, de 29 años, están juntos desde 2017 y se comprometieron siete años después.

Su historia de amor

La historia entre ambos comenzó en 2016 durante el rodaje de 'Spider-Man: Homecoming', donde compartieron pantalla en el universo cinematográfico de Marvel. Desde el primer momento surgieron rumores sobre una posible relación, que ellos negaron reiteradamente, insistiendo en que solo eran amigos.

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Durante años, su química fue evidente tanto en alfombras rojas como en entrevistas. Las bromas, su complicidad y su cercanía natural alimentaron las especulaciones, pero la confirmación no llegó hasta 2021, cuando unas fotografías en Los Ángeles mostraron a la pareja besándose en un coche. Aquellas imágenes marcaron un antes y un después: ya no había dudas.

A partir de entonces, comenzaron a aparecer juntos con mayor naturalidad, aunque siempre evitando el exceso mediático, así como revelar detalles de su relación.

Han sido escasas las ocasiones en las que se han sincerado sobre su romance. Tom Holland reconoció en una entrevista que la filtración de las primeras imágenes fue "una invasión de su privacidad" y explicó que siempre habían querido gestionar su noviazgo "a su manera".

Zendaya, por su parte, aseveró en 2024 a 'Vanity Fair': "Me encanta trabajar con él. Tiene muchísimo talento y es un apasionado de lo que hace. Siempre da el 1000%, incluso cuando está completamente agotado. Eso es algo que aprecio mucho de él. Se siente bastante normal. Así es como nos conocimos. Probando nuestra química, de manera literal".