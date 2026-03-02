Si algo caracteriza la relación de los actores es su discreción. Desde que se conocieron en 2016, han mantenido su romance lejos de los focos

La llamativa foto de Tom Holland y Zendaya junto a los padres del actor con la que rompen su discreción tras años de relación

Zendaya y Tom Holland se han casado en secreto. Así lo ha confirmado el estilista de la actriz, Law Roach, este pasado domingo, 1 de marzo, en la alfombra roja de los SAG Actor Awards 2026.

"La boda ya ha ocurrido, os la perdísteis", aseveraba ante los medios allí presentes. Una noticia que no ha tardado en viralizarse y con la que, a falta de la confirmación oficial de la pareja, pondría fin a meses de rumores sobre su posible boda lejos de los focos.

Tay y como ha contado el profesional, la ceremonia habría sido íntima y muy privada, alimentando la teoría de que los actores habrían optado por sellar su relación sin anunciarlo públicamente.

Desde hace meses, sus apariciones con anillos estratégicamente colocados, viajes privados y encuentros públicos pese a sus exigentes rodajes avivaron las sospechas.

Cabe recordar que la intérprete de 'Euphoria' fue fotografiada con una joya que muchos interpretaron como un anillo de compromiso. Ocurrió hace ya un año en los Globos de Oro, cuando desfiló por la alfombra roja con un vestido Louis Vuitton y un anillo de diamantes. Ambos confirmaron que estaban comprometidos, pero no trascendieron más detalles de la fecha de boda.

Según el portal 'TMZ', Holland le propuso matrimonio en una de las casas familiares de Zendaya durante las vacaciones. Otra fuente confesó a la revista 'People' que "todos los que los rodean sabían que se iba a comprometer" y que el actor había estado "ansioso" por proponerle matrimonio a la actriz "desde hacía tiempo".

Además, fuentes cercanas a la industria del entretenimiento hablaban de que la pareja estaba "más unida que nunca" y que ya contemplaba dar el siguiente paso.

Este pasado mes de febrero, los rumores se intensificaron, cuando la actriz lució en Los Ángeles un anillo de oro en el dedo anular.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha roto su silencio sobre su presunto enlace nupcial, siguiendo la línea de proteger su intimidad, actitud que encajaría con la idea de una ceremonia secreta.

Su historia de amor

La historia entre ambos comenzó en 2016 durante el rodaje de 'Spider-Man: Homecoming', donde compartieron pantalla en el universo cinematográfico de Marvel. Desde el primer momento surgieron rumores sobre una posible relación, que ellos negaron reiteradamente, insistiendo en que solo eran amigos.

Durante años, su química fue evidente tanto en alfombras rojas como en entrevistas. Las bromas, su complicidad y su cercanía natural alimentaron las especulaciones, pero la confirmación no llegó hasta 2021, cuando unas fotografías en Los Ángeles mostraron a la pareja besándose en un coche. Aquellas imágenes marcaron un antes y un después: ya no había dudas.

A partir de entonces, comenzaron a aparecer juntos con mayor naturalidad, aunque siempre evitando el exceso mediático, así como revelar detalles de su relación.

Han sido escasas las ocasiones en las que se han sincerado sobre su romance. Tom Holland reconoció en una entrevista que la filtración de las primeras imágenes fue "una invasión de su privacidad" y explicó que siempre habían querido gestionar su noviazgo "a su manera".

Zendaya, por su parte, aseveró en 2024 a 'Vanity Fair': "Me encanta trabajar con él. Tiene muchísimo talento y es un apasionado de lo que hace. Siempre da el 1000%, incluso cuando está completamente agotado. Eso es algo que aprecio mucho de él. Se siente bastante normal. Así es como nos conocimos. Probando nuestra química, de manera literal".

Ahora, dividen su tiempo entre Londres y Los Ángeles.